Yakın Çekim Arılar

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Kapak Fotoğrafı- Augochloropsis anonyma’nın parlak yüzü, bu görseli daha detaylı görmemizi sağlıyor. Bu fotoğraf, insanların arı türlerini ayırt edebilmeleri için yapılmış online galerideki 2000 fotoğraftan yalnızca biri.

Mikroskop olmadan Augochloropsis anonyma’nın parıldayan yüzünü görmeyi ıskalamak hiç de zor değil; zira yetişkin bir Augochloropsis anonyma en fazla 8 milimetre uzunluğunda oluyor. ABD’nin güneydoğu bölgesine mahsus bir arı türü olan, gökkuşağı gibi rengarenk bu canlı, günümüzdeki ününü son dönemlerde gittikçe artan arı gözlemlemeye yarayan teknik dökümantasyondaki beklenmeyen popülariteye borçlu.Kuş ve kelebeklerin aksine, ABD bölgesinde vızıldayan 4000’den fazla arı türünün birini diğerinden ayıran belirleyici özelliklere sahip olmaması amatör arı hayranlarının bu arılardan örnek toplamadan bu arıları kimliklerini tespit edebilmelerine olanak tanımıyor. ” Dolayısıyla, bunu başarabilmek için ölü arılara ve mikroskopa ihtiyaç duyuyorlar.” diyor Sam Droege. Arı popülasyonlarındaki trendleri inceleyebilme uğraşlarına kuşlar için kıyıdan kıyıya ağlar kuran amatörlerin deneyimleri ise yardımcı olamamakta. Arıların kimliklerinin tespitini teşvik etmek için çeşitli anahtar ve arı örneği görüntüleri Flickr web sitesinde yayınlanmakta. Arı örneklerinin toplanması ve fotoğraflarının çekilmesi işlemi 47 farklı milli parktaki arıların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiklerini inceleyen, süregelen bir projenin bir parçası oldu. Augochloropsis anonyma, insan terini seven “ter” arısı türlerinden biri. Araştırmacılar, arılardaki bu renkli parıltının işlevinin ne olduğu konusunda ise henüz bir karara varabilmiş değiller.

Büyük tüylü Anthophora Bomboides, yaban arılarına benzer şekilde üzerinde siyah ve beyaz işaretler taşıyor.Bu zararsız arılar, benzerlik sayesinde bazı avcılarına daha tehlikeli göründüğü için gerçek yaban arıları gibi korunmuş oluyorlar.

Dişi Xylocopa arısının kanatlarındaki parlak karalıklara yakınlaşınca, toplardamarlarının bu türe özel yapısı, ayıredici görüntüsü ortaya çıkıyor.

Habropoda excellens Utah şehrinden toplanıyor. Asılı durup sallanmasını sağlayan ayakları aşırı bir tüy ile kaplı. Ayaklarındaki bu tüylerin dişilerdeki polen toplama uzantılarının evrimsel yansıması olması çok mümkün. Ya da dişi tercihini etkilemek için gelişmiş bir cinsel özellik olabilir.

Şu arıların parazitleri bile fotojenik. Chrysura – eşek arılarından biri – normal arı kovanlarını istila ediyor.

Sam Droege’nin arı laboratuvarının tek üye böcekleri arılar ve eşek arıları değil..Tıpkı Dominik Cumhuriyeti’nden elde edilen bu yaprak piresi gibi..

Tüm Fotoğraflar Kaynak : S. DROEGE/USGS BEE INVENTORY AND MONITORING LAB/FLICKR

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