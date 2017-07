Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi

Yeni keşfedilen tüylü dinozor türü olan Albertavenator curriei'yi betimleyen görsel Telif: Courtesy Oliver Demuth

Philip J Currie Müzesi’nden, Toronto Üniversitesi’nden ve Royal Ontario Müzesi’nden paleontolojistlerden oluşan bir ekip, Kanada’da Albertavenator curriei ismi verilen, kuşa benzeyen, tüylü, yeni bir dinozor türü keşfetti.

Yaklaşık 71 milyon yıl önce, Crateceous Devri’nde, uçmak için fazla iri olan ve tırtıllı dişleri sayesinde et ve bazı bitkilerle beslenebilen bu dinozor türünün, Kuzey Amerika’nın geniş topraklarında yaşadığı tahmin ediliyor. İsmini, Kanada’da bulunduğu bölge olan Alberta’dan, sinsi avcılığına istinaden, Latince’de “Avcı” anlamına gelen “Venator” kelimesinden ve Alberta’daki Royal Tyrell Müzesi’nin kuruluşunda büyük rol oynamış paleontolojist Philip Curriei’den alan Albertavenator curriei, iki ayaklı, Velociraptor türüyle yakın akraba bir dinozor türü.

Araştırmacılar, yetişkin bir Curriei‘nin, yetişkin bir insanın boy veya bel hizalarında ve yaklaşık 60 kilogram ağırlığında olduğunu, dişlerinden anlaşıldığı kadarıyla da; hem etçil hem de otçul olduğu saptamasında bulunuyor.

Türün kalıntıları, Royal Tyrell Müzesi çevresindeki çorak arazilerde bulundu. Müzenin yeri, çevresindeki kayaların, bölgedeki fosilli kayalarla aynı yaşta olması dolayısıyla da önem arz ediyor. Bulunan narin kalıntıların, oldukça nadir ve kafatasının önemli bir bölümüne ait olması nedeniyle; Abertavenator, diğer türlerden ayırt edilebildi.

Geçmişte yapılan araştırmalarda bulunan, Alberta, Red Deer Nehri Vadisi’ndeki Horseshoe Kanyonu’nda, biri büyük ve biri küçük olmak üzere iki fosilleşmiş kalıntının da Curriei’nin alnına ait olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacıların iddiasına göre; 1993 yılında bulunan büyük parça; yetişkin bir Curriei’ye, 1996 yılında bulunan küçük parça ise daha genç bir Curriei’ye ait. Fosiller, yeni araştırmaların konusu oluncaya kadar Royal Tyrell Müzesi’nde saklanıyordu.

Araştırmacılar ilk etapta, bulunan parçaların, günümüzden yaklaşık 76 milyon yıl önce yaşamış olan, Curriei’lerin yakın akrabası T.formosus türüne ait olduğunu düşünüyordu. Ancak yapılan analizler, Curriei’nin alın bölgesinin, akrabasınınkinden daha kısa ve daha sağlam olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, detaylı anatomik araştırmalar ve istatistiksel karşılaştırmalar sayesinde Albertavenator’u Troodonlardan ayırabildiklerini söylüyor.

Ayrıca, T.formosus ve Curriei’lerin diş yapısının aynı görünmesi nedeniyle, bulunmuş ve T.formosus’a ait olduğu düşünülmüş yüzlerce diş fosili de, aslında Curriei türüne ait olabilir. Bu gibi sebepler yüzünden gözden kaçan daha fazla tür var ise, Kuzey Amerika’daki dinozor çeşitliliğinin aslında sanılandan çok daha fazla olması gerektiği düşünülüyor. Araştırmacılar, bu büyüleyici hayvana ait, bütünlüğünü korumuş iskeletler bulmayı ümit ettiklerini söylüyor.

