Bazı İnsanlar Köpekleri İnsanlardan Daha Çok Seviyor

Görsel Telif: manushot / ShutterStock

Evlerini bir köpekle paylaşan insanlar, bu dört ayaklı arkadaşlarını kendi öz çocuklarıymış gibi sever. Hatta öyle ki bu sevgi bazen bazı arkadaşlara ve aileye duyulan sevginin bile önüne geçer.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, bu durumun bilimsel bir nedeni var. Society & Animals’da yayımlanan araştırmada, insanların, köpeklere karşı diğer insanlara olduğundan daha empatik davrandığı bulgusuna ulaşıldı. 240 üniversite öğrencisi ile yapılan deneylerde, katılımcılara bir köpeğe ve bir insana saldırıyı konu alan polis raporlarını gösteren bir sahte haber gösterildi.

Deneyde kullanılan sahte haberde, kurbanın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından beyzbol sopası saldırısına uğradığı ve kırık bir bacak, yaralı birkaç bölge ile bilinci kapalı halde terkedildiği yazıyordu. Bu haber, katılımcıların her birine haberdeki kurbanın bir yaşındaki bir bebek, 30 yaşındaki bir yetişkin, bir köpek yavrusu ya da 6 yaşındaki bir köpek olduğu versiyonlarıyla sunuldu. Haberin katılımcılarla paylaşılmasının ardından her bir katılımcıdan nasıl hissettiklerini ortaya koyan ve empati seviyelerini ölçen soruları cevaplandırmaları istendi.

Araştırmacılar, böylesi haberlerde katılımcının sıkıntı ve endişe düzeyini belirlemede en etkili faktörün kurbanın türünden ziyade yaşının olacağı tahmininde bulunmuştu. Yani, haberde kurbanın köpek yavrusu, yetişkin köpek ve bebek olduğu senaryoların birbirine yakın empati seviyelerine neden olacağı, yetişkin insanın ise daha düşük bir empati seviyesini tetikleyeceği tahmin ediliyordu. Ancak, ilginç bir şekilde, yetişkin köpek sadece kurbanın bir bebek olduğu senaryoyla kıyaslandığında daha düşük empati puanı aldı.

Araştırmacılara göre, denekler, köpeklerini bir hayvan olarak görmekten ziyade onları “kürklü bebekleri” olarak ya da ailenin üyesi bir çocuk olarak görüyor. Bu da insanların evcil hayvanlarını neden ailenin bir parçası olarak düşündüklerinin bir yansıması olabilir. 2017 Ekim ayında Scientific Reports‘da yayımlanan bir araştırmada, köpeğimize neden bu kadar çok bağlılık duyduğumuzun bir nedeni açıklanmıştı. Ekibe göre, bir insan dikkatini köpeğine verdiğinde, köpekler daha fazla yüz ifadesi sergiliyor.

Çalışmada 24 köpek denek olarak kullanılırken, bir insanın köpeğe baktığı ve bakmadığı anlarda köpeklerin yüz ifadelerinin kamera ile kayıt altına alınmasını içeren bir deney yapıldı.

Daha önceden hayvanların yüz ifadelerinin tamamen bilinçsiz olduğu düşünülüyordu, fakat yapılan çalışma ile köpeklerin; bir kişi dikkatini onlara verdiğinde kaşlarını kaldırdıkları ve gözlerinin daha da açıldığı gözlemlendi. Dahası, ödülün varlığının ya da yokluğunun köpeklerin sergiledikleri yüz ifadeleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü. Bu da, köpeklerin sergiledikleri ifadelerin daha fazla ödül yiyecek almak üzere yapılmadığını gösteriyordu. Araştırmacılar, bu durumun, sahip ile evcil hayvan arasında bir iletişim yolu olabileceği sonucuna vardı.

Araştırma, bize köpeklerin bu ifadeleri diğer köpeklerden ziyade insanlara özgü olarak sergilediklerini gösteriyor. Bu da, evcilleştirmenin köpekleri nasıl şekillendirdiğine ve insanlarla duygusal olarak nasıl bir bağ geliştirdiklerine dair işaretler sunuyor.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

-Are People More Disturbed by Dog or Human Suffering?– Influence of Victim’s Species and Age. Society&Animals, (2017). http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15685306-12341440

-Human attention affects facial expressions in domestic dogs. Scientific Reports, (2017). https://www.nature.com/articles/s41598-017-12781-x

-A study has finally shown that people really do love dogs more than other humans. BusinessInsider. https://www.businessinsider.com.au/humans-love-dogs-more-than-other-humans-2017-11 (accessed November 2, 2017).

-Investigating emotional contagion in dogs (Canis familiaris) to emotional sounds of humans and conspecifics. Animal Cognition, (2017). https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10071-017-1092-8

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.