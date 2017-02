Açlık Temelli Perhizler, Yaşa Bağlı Hastalıkların Riskini Azaltıyor

2.8k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Perhiz: Bir hevesten daha fazlası

Periyodik olarak aç kalan farelerin, metabolik olarak çok daha sağlıklı olabildikleri keşfedildi. Açlığın veya açlık etkili perhizlerin insanlara da yararlı olup olmadığını araştırmak isteyen bilim insanları, 71 gönüllü üzerinde üç ay boyunca ve her ay yalnızca 5 gün süren açlık benzeşimli (ileri perhiz) diyet veya üç aylık normal beslenme düzenini takiben açlık düzenini uyguladı. Bu tip diyetin, vücuttaki yağ oranını düşürdüğü, kan basıncını azalttığı ve IGF-1 hormonunun seviyesini düşürdüğü tespit edildi.

Yaşlılık ve yaşlılığa bağlı hastalıklarla ilişkilendirilmiş olan IGF-1 hormonunun azalma göstermesi, daha ileri incelemelerin ve istatistiksel analizlerin de yapılmasına ön ayak oldu. Bu incelemeler, aynı sonuçların kontrollü bir şekilde tekrar üretilmesinin yanı sıra açlık veya ileri perhizin vücut kütle endeksini düşürdüğünü, glikoz, trigliserit, kolesterol ve C-reaktif protein seviyesini düşürdüğünü de ortaya çıkardı. Kesin olarak bir belirteç olmasa da C-reaktif proteinin iltihaplanma ve yangı belirtisi olduğu da bilinmektedir.

Çalışmanın henüz başında daha büyük hastalık riski taşıyan gönüllülerde, bu diyet etkilerinin çok daha büyük olduğu gözlemlendi. Sonuçların tekrar edilmesi ve daha kesin olarak belirlenmesi için çok daha geniş çaplı ve dünya genelinde gerçekleştirilecek araştırmalara ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Öyle ki, gerçekten de açlık temelli diyetler, daha sağlıklı metabolizma ve bünye için bizi daha doğru bir yola sokabilir. Elbette bilimsel olarak tespit edilmiş, tenkit edilmiş ve doktor kontrolünde gerçekleştirilen diyetleri uyguluyor olmak kaydıyla…

Diyet kompozisyonlarındaki kalori sınırlamaları ve değişimleri, sağlıklı yaşlanmayı sağlayabilir ancak birçok hastanın, hatta sağlıklı insanın kronik ve ekstrem diyetlere tam olarak bağlı kalmasında yaşanan zorluklarla beraber, potansiyel yan etkiler ve advers* olaylar bu diyetlerin uygulamasını son derece zorlaştırmaktadır.

Mevcut araştırmada randomize** edilen, genel sağlığı iyi durumda olan 100 katılımcının iki farklı deney grubuna ayrılarak düşük kalori, şeker ve proteinli, yüksek doymamış yağlı açlık benzeşimli diyetlerin yaşlanma veya yaşlanmaya bağlı hastalıklar ile ilişkili olan risk faktörleri üzerinden etkisi test edildi.

Yukarıda da bahsi geçen iki ayrı grubu inceleyen klinik araştırmalarda, hiçbir ciddi advers olay tespit edilemezken üç kez ileri düzeyde açlık diyeti yapmış olan grubun kan basıncında, vücut yağında, vücut kütlesinde ve IGF-1 (insulin-like growth factor 1) miktarında düşüş gözlemlendi. 3 ay boyunca herhangi bir diyet uygulamasına tabi olmadan normal besin tüketimine devam eden katılımcılardan, bahsi geçen diyet uygulamasına aktarılan gönüllülerle birlikte araştırmayı toplamda 71 hasta tamamlandı.

Tüm detayları ve sonuçlarıyla elde edilen bulgular, henüz klinik araştırma tamamlanmamış olsa da Science Translational Medicine’da yayımlandı.

Makale Referans: Min Weil, Sebastian Brandhorst, Mahshid Shelehchi, Hamed Mirzaei, Chia Wei Cheng, Julia Budniak, Susan Groshen, Wendy J. Mack, Esra Guen, Stefano Di Biase, Pinchas Cohen, Todd E. Morgan, Tanya Dorff, Kurt Hong, Andreas Michalsen, Alessandro Laviano6 ve Valter D. Longo, Fasting-mimicking diet and markers/risk factors for aging, diabetes, cancer, and cardiovascular disease, Science Translational Medicine 15 Feb 2017: Vol. 9, Issue 377, DOI: 10.1126/scitranslmed.aai8700

