1.2 Milyon Yıl Önce İnsan Ataları Ne Yiyordu?

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İnsan atalarından birisine ait olan yaklaşık 1.2 milyon yıllık dişlerin analizleri, antik insanımsıların ne yedikleri ile ilgili yeni bilgiler elde edilmesini sağladı.

Bilim insanları, taksonomik verilerin sınırlı olması sebebiyle bu fosillerin hangi tür insanımsıya ait olduğunu belirleyemediler fakat diş fosilinin üzerindeki mikrofosiller içeren tartar kalıntıları üzerinde yapılan incelemeler, bu antik insanımsının beslenme şekli ve beslenmeyle alakalı ateş kullanımı ile ilgili oldukça değerli veriler sağladı.

Diş fosillerinin ait olduğu dönem açısından insanımsıların bitkileri kullandığı ile ilgili deliller oldukça sınırlı, fakat bu dişlerdeki tartarlar gösteriyor ki, antik insanımsıların menüsünde çiğ et, sebze, ağaçtan bir ısırık, kelebek kanatlarından kabuğumsu pul ve bir böceğin bacağı vardı.

Yapılan bu çalışmada, Homo türünün ne yediğinin en eski doğrudan delilleri sunuluyor.

Bulgulara göre, bu insanımsının tükettiği bütün besinler çiğdi. Ayrıca bozulmamış ve hasar görmemiş nişasta taneciklerinin işlemden geçirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Beslenme biçimleri, eski atalarımızın nasıl yaşadığına dair anlayışımızı geliştirmek için yardımcı olsa da, çalışmadaki anahtar önerme, antik tartar bulgularının 1.2 milyon yıl önce Avrupa’da ateşin kullanılmadığına dair kanıtlar sağlaması.

Tarih öncesinde insanların ateşi ne zaman pişirmek ve ısınmak amacıyla kullandığı konusu oldukça tartışmalı. Bazı bilim insanlarına göre, ateşin ilk kullanımı 1.8 milyon yıl öncesine kadar dayanıyor.

Ateşin kullanıldığına dair doğrudan arkeolojik deliller 800.000 yıl öncesini işaret ediyor. Eğer dişler üzerinde yapılan bu çalışma ateşin kullanılmadığını doğruluyorsa, ateşin insanlar tarafından ilk olarak kullanılmaya başlandığı tarihi 1.2 milyon yıl öncesi ile 800.000 yıl öncesi aralığına yerleştirmemiz gerekecek. Tabii ki, kimse henüz bu konuda emin değil.

Ayrıca, diş fosilleri henüz diş fırçasının da icat edilmediğini gösteriyor. Bu dönemde antik insanımsılar dişlerini kontrol etmek için çerçöp kullanıyorlardı. Fakat bu davranışla ilgili en eski bulgular kabaca 49.000 yıl öncesine aitti. Yani yine bu çalışma ile tarih bir anda 1.2 milyon yıl öncesine atılmış oldu.

İlgili Makale: Hardy, K., Radini, A., Buckley, S. et al. Sci Nat (2017) 104: 2. doi:10.1007/s00114-016-1420-x

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