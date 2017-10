Vicarious Yapay Zeka Ekibi, CAPTCHA Kodunu Yendiğini Duyurdu

Vicarious Yapay Zeka ekibinden araştırmacılar, Science’da yayımlanan çalışmalarında CAPTCHA kodlarını, geliştirdikleri yenilikçi yöntemle aşabildiklerini duyurdu.

2000’li yılların başında, internet siteleri, sitelere erişim sağlayarak tahribat oluşturan bot denilen robotların sıklıkla saldırısına uğruyordu. Botların sitelere erişimini engelleyebilmek adına internet siteleri, üyelik oluşturma sırasında, insanları ve robotları birbirinden ayırabilmek için insanların çözebileceği ancak robotlar için imkansız sayılabilecek kodlar olan CAPTCHA kodlarını kullanmaya başladı. Önceleri de, birçok araştırma ekibi bu kodları aşmayı başarabilmişti. Ancak bu yöntemler, binlerce veya milyonlarca örneğin bir araya getirilip, CAPTCHA kodlarını kırabilecek yeterliliğe gelinmesini gerektiriyordu. Dört yıl önce ise, Vicarious Yapay Zeka’dan bir ekip, sadece birkaç örnekten sonra CAPTCHA kodlarını yenebilen bir yapay zeka geliştirmiş, ancak bu çalışmalarını, bot üreticilerinin eline bir silah vermemek adına yayımlamamıştı. Artık CAPTCHA kodları, kullanıcının yalnızca harfleri değil, bir resim içindeki özel bir nesneyi tanımlamasını da istiyor, dolayısıyla, Vicarious ekibi artık bir tehlike kalmadığını düşünerek çalışmalarını yayımladı.

Geliştirilen bu sistem “Yinelemeli Kortikal Ağ” olarak adlandırılıyor. Geleneksel bir kortikal ağda, öğrenilen yeni bilgiler, yeni bilgi düğümleri oluşturularak saklanır. Vicarious ekibi de, bu bağları, ufak bir değişiklik ile; “Yineleme” ekleyerek kullandı. Yinileme, eski bilgilerin, yenisini öğrenmek için tekrardan kullanıldığı bir yazılım. Yeni bir şey öğrenildiğinde, elde edilen bilgi, ihtiyaç durumunda tekrardan kullanılıyor. Bu süreç, bir çözüme ulaşana kadar tekrarlanıyor. Geliştirilen teknik, uzun zamandır labirent çözmede kullanılıyordu fakat araştırmacılar bu tekniği kortikal ağa ekleyerek, yazılımın öğrenmesi için gerekli zamanı ve eforu, gözle görülür biçimde düşürmeyi başardı. Yazılım, Google’ın CAPTCHA kodunu %67’lik bir doğrulukla çözmek için yalnızca 5 adım kullandı.



