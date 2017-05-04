Mayıs 2017`de Gökyüzü

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Merkür

Ayın ortasından sonra gün doğumundan önce gözlem için uygun konumda olacak. Ancak bunun için gözlem şartlarının iyi olması gerekiyor.

Venüs

Ay boyunca sabahları gün doğumundan önce doğu ufku üzerinde yer alıyor. Ay sonuna doğru gökyüzünde Venüs’ün yakınında olacak Uranüs’ü görmek için güçlü bir dürbün veya küçük bir teleskop yeterli olacaktır.

Mars

Güneş’e doğru yaklaşmaya devam eden gezegeni bu ay görebilmek zor. Dürbünlü veya teleskoplu gözlemciler gezegeni ayın ilk haftası gün batımından hemen sonra batı ufkunda arayabilirler.

Jüpiter

Ayın başlarında Güneş battığında doğuda yükselmiş olan gezegen sabah gün doğumundan 1,5 saat öncesine kadar gözlemlenebilecek. Günler ilerledikçe daha erken doğacak olan gezegen ayın son haftası gece yarısından 3 saat sonrasına kadar gözlemlenebilecek. Jüpiter 7 Mayıs’ta Ay ile yakın konumda olacak.

Satürn

Gece yarısından önce doğudan yükselmeye başlayacak gezegen gecenin ikinci yarısını Jüpiter’le paylaşıyor. Günler ilerledikçe daha erken doğacak olan gezegen ayın sonuna doğru gün batımından bir saat sonra doğudan yükselecek ve tüm gece gökyüzünde kalacak. Ayın 14’ünde dolunay evresine yakın Ay ile yan yana görülecek.

Ay`ın Evreleri

01 Nisan: Ay ve Aldebaran gün batımında batıda yakın görünümde.

04 Mayıs: Ay ve Regulus yakın görünümde

07 Mayıs: Ay ve Jüpiter tüm gece yakın görünümde

07 Mayıs: Mars ve Aldebaran gün batımında batı ufkunda yakın görünümde

12 Mayıs: Ay Dünya’ya en uzak konumda (406.210 km)

13 Mayıs: Ay ve Satürn gece yarısından itibaren yakın görünümde

17 Mayıs: Merkür en büyük batı uzanımında (26˚)

22 Mayıs: Ay ve Venüs gün doğumunda doğu ufkunda yakın görünümde

26 Mayıs: Ay Dünya’ya en yakın konumda (357.210 km)

31 Mayıs: Ay ve Regulus çok yakın görünümde



Kova takımyıldızında gerçekleşecek olan Eta Aquarid meteor yağmuru 5-6 Mayıs talihlerinde sabaha karşı en yüksek etkinliğine ulaşacak. En iyi Güney yarım küreden gözlemlenecek olan göktaşı yağmurunu Kuzey yarım küreden de izlemek mümkün. Eta Aquarid meteoridleri Halley Kuyruklu yıldızının kalıntılarıdır. Saatte 10 meteor görebilirsiniz.

Takımyıldızlar

1 Mayıs gecesi İkizler takım yıldızının parlak yıldızları olan Castor ve Pollux ‘un yakınında parlayan ayı hilal şeklinde izleme keyfini yakalayın, ayrıca Başak takım yıldızının en parlak yıldızı olan Spica’nın yakınlarında Jüpiter’i görebilirsiniz.

Her 9 yılda bir Ay’ın yolu, Aslan(Leo) Takımyıldızında bulunan Regulus ile hizalanır. Ay’ın 4 ünde Ay doğrudan Regulus’un önünde geçecek. Yıldız bir saatten fazla süre Ay’ın arkasında gizlenecek.

8 Mayıs akşamı Ay da Jüpiter ve Spica’ya katılarak güneyde üçlü bir şölen yaşatacaklar. Jüpiter güneyde dikkat çekici olmasına rağmen, dikkat çeken bir diğer nesne Vega, Lyra takım yıldızında bulunan bu mavi yıldız gökyüzünün kuzeydoğusunda dikkatleri çekiyor.

11 Mayıs`da Ay hala Full’a yakınken sadece parlak yıldızlar görmek kolaydır. En parlaklarından biri olan Capella, akşam saatlerinde kuzeybatıya doğru iniyor. 42 ışıkyılı uzakta, daha yakın yıldızlardan biri, ancak son zamanlarda, her 104 günde birbiri etrafında dönen, Güneş’imizden yaklaşık 8 kat daha büyük iki yıldız olduğu keşfedildi.

Gökyüzünün kuzeydoğusunda Kral ve Kraliçeye eşlik eden Ejderha takımyıldızını görebilirsiniz yıldızları fazla parlak olmasa da Küçük ayı ve Büyük ayı takımyıldızları arasında kalan Draco takım yıldızının uzadığını görebilirsiniz.

Kuzey batı ufkunda Arabacı takımyıldızında bulunan Capella 10:30 civarında görülecek. Bu arada Büyük Ayı takım yıldızında bulunan Alcol ve Mizar çiftine bakmayı unutmayın.

25 Mayıs akşamı Ay Yeniay evresinde olduğu için Herkül gibi sönük takımyıldızlarını gözlemleyebilirsiniz Doğudan bakıldığında ve güneydoğudaki Arcturus ile doğuda bulunan Vega arasında bir çizgide baktığınızda bulabilirsiniz.

27 Mayıs saat 21 den sonra yaz takımyıldızlarından biri olan Akrep Takımyıldızında bulunan Antares alacakaranlıkla Güneyden yükseliyor. 28 Mayıs akşamı gökyüzünün Batısında İkizler takımyıldızında Ay tekrar görülmeye başlıyor. Ay tekrar yükselirken Doğu da yazın habercisi olan üç parlak yıldız yaz üçgenini oluşturmak için yerlerini almaya başlıyor. Saat 10:30 dan itibaren Denep, Vega, Altair görsel bir şölen sunuyor.

Gökyüzünüz açık olsun…

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