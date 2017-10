Kuşların Uçmasının Evrimsel Kökeni

Yeni fosil kayıtları kuş uçuşunun evrimindeki temel adımı milyonlarca yıl geri attı.

Çin’deki örneklere göre kuşların gökyüzüne çıkmasını sağlayan iskelet değişiklikleri 120 milyon yıl önce dinozorların en parlak devrinde gerçekleşmişti. Birleşmiş kemikler gibi özelliklerin yalnızca dinozorlar yok olmadan hemen önce yaşayan ve nispeten gelişmiş kuşlarda olduğu düşünülmekteydi. Güçlü ve sağlam bir iskelet olarak bu model, modern kuşların bir taslağıdır.

Erken Kretase Dönemi’nde Çin’in kuzeydoğusunda yaşayan Pterygornis dapingfangensi cinsi kuş türünün ikinci keşfedilen örneği ve oldukça zarif şekilde korunmuş. Bulgular bu kuşların özelliklerini 40 milyon yıl geriye atmış durumda. Uçma mekanizmaları için gerekliliklerin en başında güçlü ancak hafif kemikler gelmekte. Bunu kuşlarda sağlayabilmek, birçok omurgalı hayvanın temel vücut şeklinde değişiklikler anlamına gelmekteydi. Kuş evrimi boyunca, bazı omurgalar ile pelvis kemeri kemikleri ve bazı parmaklar ile bacak kemikleri birleşti. Birçok kuyruk, parmak ve bacak kemiği ise kayboldu.

PNAS dergisinde yayımlanan makaleye göre çalışmadaki model, elleri ve pelvis kemeri tamamen birleşmiş bilinen en eski kuş fosili. Bunlar, modern kuş taslağının en temel özellikleri ve kuşlara uçmaları için gerekli güç ve katılığı veren en önemli unsur.

Erken dönem kuşlar arasında oldukça fazla deneysel çalışma olduğu ve bu farklı kuş cinslerinin iskeletlerini güçlendirmek ve uçuşun güçlüklerine dayanabilme yeteneği kazanabilmek için farklı yollar denedikleri görülmekte.

Kaynak: Helen Briggs, 10-Ekim-2017, New evidence on how birds took to the air, www.bbc.co.uk/news/science-environment-41518892

