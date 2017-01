Genler ve Çevre, Dil ile İlişkili Beyin Aktivitesini Aynı Düzeyde Etkiliyor

3.8k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Osaka University’den bilim insanlarının öncülüğünde gerçekleştirilen, tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin üzerinde yapılan yeni bir çalışmada, beynin sol ön lobundaki dil ile ilişkili beyin aktivitelerinin üzerindeki genetik ve çevre etkisi incelendi.

Dilsel işlevler çevre ve genetik karakter tarafından etkileniyor. Genetik analizlerdeki gelişmeler ile, dil gelişimi ve yetenekleriyle ilişkili birçok gen belirlendi. Çeşitli kortikal bölgelerin de, dil işleme fonksiyonlarına dahil olduğu biliniyor. Olay ilişkili eş zamanlılığın bozulması (ERD), belirli frekans bandında beyin aktivitelerinin bozulmasından kaynaklanıyor ve bu durum aynı zamanda dil işleme ile ilişkili. Fakat, genetik ve çevresel faktörlerin dil ile ilişkili ERD üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu konusunda bilinenler henüz tatmin edici düzeyde değil. Dahası, dil ile ilişki ERD’nin bireyler arasında nasıl değişkenlik gösterdiği ve sözsel beceriyi nasıl etkilediği de bulanıklığını koruyor.

Yapılan yeni çalışmada, Masayuki Hirata, Toshihiko Araki öncülüğündeki araştrma grubu, manyetoensefalografi (MEG) kullanarak monozigot (%100 genetik benzerlik) ve dizigot (%50 genetik benzerlik) Japon yetişkin ikizlerinin beyin aktivitelerini ölçtüler. Beyin aktivitesi ölçümleri sırasında, katılımcılar sessizce bir dizi kelimeyi okudular. 25-50 Hz frekans bandında olan ve düşük gama ERD olarak adlandırılan ölçümlerde, beynin sol ön bölgesinde en yüksek aktivite gözlemlendi. Beynin bu bölgesi, dil fonksiyonları için oldukça önemli.

Araştırmacılar aynı zamanda, monozigot ve dizigot ikizlerin sol ön bölgelerindeki düşük gama ERD’lerinin güçlerini karşılaştırdılar. Bu karşılaştırmada, yapısal eşitlik modellemesi olarak adlandırılan niceliksel genetik analiz yöntemi kullanıldı. Bulgulara göre, ERD güçleri çevresel ve genetik faktörler tarafından eşit olarak etkileniyor. Daha da ilginci, beynin sol ön bölgesinin ERD’lerinin genetik kontrolleri, kardeşler birbirlerinden uzaktaki farklı çevrelerde uzun yıllar yaşasalar bile korunuyor. Yani, bulgular üzerinden, dil ile ilişkili ERD’lerin genetik faktörler tarafından güçlü bir şekilde etkilendiği önermesi yapılabilir.

Dil ile ilişkili ERD’lerin sözel beceriyi nasıl etkilediğinin belirlenmesi için, araştırmacılar ERD güçleri ve sözel beceriyi ölçen test sonuçlarının arasındaki korelasyonu incelediler. Yüksek test sonuçları olan bireylerin, beyinlerinin sol ön bölgesinde düşük güçte ERD sonucu alındı. Bu durum, sözel bellek ile dil ile ilişkili ERD arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Sözel belleğin sıklıkla ileri yaşlardaki bireylerde zayıfladığı biliniyor.

İlgili Makale: Toshihiko Araki, Masayuki Hirata, Takufumi Yanagisawa, Hisato Sugata, Mai Onishi, Yoshiyuki Watanabe, Soshiro Ogata, Chika Honda, Kazuo Hayakawa, Shiro Yorifuji. Language-related cerebral oscillatory changes are influenced equally by genetic and environmental factors. NeuroImage, 2016; 142: 241 DOI: 10.1016/j.neuroimage.2016.05.066

Kaynak: Osaka University. (2016, December 29). Genes and the environment equally affect language-related brain activity. ScienceDaily. Retrieved January 2, 2017 from www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161229113423.htm

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.