DNA Dizilemede 454 Yöntemi Nedir?

Mart 16th, 2017 Biyoloji, Genetik 1 comments

DNA Dizilemede 454 Yöntemi Nedir?

2005 yılında, 454 Life Sciences ilk yeni nesil DNA dizileyiciyi piyasaya sürdü. DNA dizileme teknolojisinde böylece büyük bir ilerleme adımı atılmış oldu.

  • 454 yöntemi, tek bir günde bir milyon baza ulaşana eşdeğer DNA parçalarını dizileyebilir. Bu uzunluk, insan genomunun 1/3’ü kadardır.
  • İnsan Genomu Projesi’nde DNA dizilemek için kullanılan yöntemlerden çok daha hızlı ve düşük maliyetlidir.
  • Bununla birlikte, bu platformun da kendi zayıf yanları var. Özdeş bazların yinelemeli dizilerinde, ayırt etme güçlükleri olabiliyor.

454 DNA Dizileme Nasıl İşliyor?

  • Süreç, çift sarmallı bir DNA örneği ile başlıyor.
  • DNA, restrüksiyon enzimleri ile yaklaşık 400 ile 600 arasında değişen baz çiftlik parçalara ayrılıyor.
  • Uyumlandırıcılar (İng. adaptors) olarak adlandırılan kısa DNA dizilimleri, bu DNA parçalarına ekleniyor.
  • Karışıma küçük reçine boncukları katılıyor.
  • Boncuklar üzerindeki DNA dizilimleri, uyumlandırıcıların üzerindekileri bütünleyici oluyor ve böylece DNA parçalarının doğrudan boncuklara bağlanması sağlanıyor.
  • DNA parçaları boncukların üzerindeki DNA’lara bağlandığında, çift sarmalı bir arada tutan bağlar kırılıyor ve iplikler ayrılıyor. Tek iplikli DNA haline geliyorlar.
  • Ardından DNA parçaları, polimeraz zincir tepkimesi olarak bilinen bir tepkime ile her boncuk üzerinde sayısız kez kopyalanıyor. Böylece DNA diziliminin milyonlarca özdeş kopyası oluşuyor.
  • Sonra boncuklar filtre edilerek, herhangi bir DNA’ya bağlanamayanlar ya da birden fazla çeşit DNA parçası barındıranlar ayıklanıyor.
  • Geriye kalan boncuklar, dizileme tepkimesi için gerekli olan DNA polimeraz ve primer içeren enzim boncuklarıyla birlikte, bir dizileme tabağındaki kuyulara konuyor; her kuyuda bir boncuk olacak biçimde.
  • Polimeraz enzimi ve primer, boncuklardaki DNA parçalarına bağlanıyor.
  • Nükleotit bazları, her seferinde bir çeşit baz olacak şekilde dalga dalga kuyulara ekleniyor.
  • Herbir baz DNA ile birleştiğinde ışık tutularak kameraya alınıyor.
  • Işığın yoğunluğu, yerleşen nükleotitlerle aynı türdekilerin sayısına denk geliyor. Örneğin eğer ard arda üç A dizide bulunuyorsa, üretilen ışık tek A içeren parçadan üç katı oluyor.
  • Işık yoğunluğunun deseni çizilerek, orijinal DNA parçasındaki dizilim çözülebiliyor.

Kaynak: YourGenome
<http://www.yourgenome.org/facts/what-is-the-454-method-of-dna-sequencing>

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  • Hikmet Geckil

    Gunde 1 milyar demek istediniz herhalde. Çünkü insan haploit genomu 3 milyar baz çiftinden oluşuyor. Bunun da 1/3ü 1 milyar.Sanırım bir yazım hatası.

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