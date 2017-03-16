DNA Dizilemede 454 Yöntemi Nedir?

1.8k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

2005 yılında, 454 Life Sciences ilk yeni nesil DNA dizileyiciyi piyasaya sürdü. DNA dizileme teknolojisinde böylece büyük bir ilerleme adımı atılmış oldu.

454 yöntemi, tek bir günde bir milyon baza ulaşana eşdeğer DNA parçalarını dizileyebilir. Bu uzunluk, insan genomunun 1/3’ü kadardır.

İnsan Genomu Projesi’nde DNA dizilemek için kullanılan yöntemlerden çok daha hızlı ve düşük maliyetlidir.

Bununla birlikte, bu platformun da kendi zayıf yanları var. Özdeş bazların yinelemeli dizilerinde, ayırt etme güçlükleri olabiliyor.

454 DNA Dizileme Nasıl İşliyor?

Süreç, çift sarmallı bir DNA örneği ile başlıyor.

DNA, restrüksiyon enzimleri ile yaklaşık 400 ile 600 arasında değişen baz çiftlik parçalara ayrılıyor.

Uyumlandırıcılar (İng. adaptors) olarak adlandırılan kısa DNA dizilimleri, bu DNA parçalarına ekleniyor.

Karışıma küçük reçine boncukları katılıyor.

Boncuklar üzerindeki DNA dizilimleri, uyumlandırıcıların üzerindekileri bütünleyici oluyor ve böylece DNA parçalarının doğrudan boncuklara bağlanması sağlanıyor.

DNA parçaları boncukların üzerindeki DNA’lara bağlandığında, çift sarmalı bir arada tutan bağlar kırılıyor ve iplikler ayrılıyor. Tek iplikli DNA haline geliyorlar.

Ardından DNA parçaları, polimeraz zincir tepkimesi olarak bilinen bir tepkime ile her boncuk üzerinde sayısız kez kopyalanıyor. Böylece DNA diziliminin milyonlarca özdeş kopyası oluşuyor.

Sonra boncuklar filtre edilerek, herhangi bir DNA’ya bağlanamayanlar ya da birden fazla çeşit DNA parçası barındıranlar ayıklanıyor.

Geriye kalan boncuklar, dizileme tepkimesi için gerekli olan DNA polimeraz ve primer içeren enzim boncuklarıyla birlikte, bir dizileme tabağındaki kuyulara konuyor; her kuyuda bir boncuk olacak biçimde.

Polimeraz enzimi ve primer, boncuklardaki DNA parçalarına bağlanıyor.

Nükleotit bazları, her seferinde bir çeşit baz olacak şekilde dalga dalga kuyulara ekleniyor.

Herbir baz DNA ile birleştiğinde ışık tutularak kameraya alınıyor.

Işığın yoğunluğu, yerleşen nükleotitlerle aynı türdekilerin sayısına denk geliyor. Örneğin eğer ard arda üç A dizide bulunuyorsa, üretilen ışık tek A içeren parçadan üç katı oluyor.

Işık yoğunluğunun deseni çizilerek, orijinal DNA parçasındaki dizilim çözülebiliyor.

Kaynak: YourGenome

<http://www.yourgenome.org/facts/what-is-the-454-method-of-dna-sequencing>

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.

İlgili