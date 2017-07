Dev Deniz Solucanları 1000 Yıldan Fazla Yaşayabiliyor

Görsel Telif: Chemo III project/BOEM/NOAA OER

Okyanusun derinliklerinde yaşam, olağan sınırlarının çok ötesine uzanabilir. Tüp solucan türü olan Escarpia laminata’lar eğer yıllık yiyecek ihtiyacını karşılayabileceği bir ortamda yaşıyorsa ve yaşam alanında kendisine zarar verebilecek hiçbir yırtıcı tür yoksa; 300 yıldan fazla yaşayabiliyor. Öyle ki bazıları 1000 yıldan daha uzun bir süre bile yaşayabilir.

Yapılan son araştırmalara göre, Escarpi laminata; ‘uzun ömür’ kavramının sınırlarını zorluyor. Türün bu uzun yaşam süresi, yaşam süresinin sınırlılıklarına dair tahminlerimizde de güncellemeler yapılmasını gerekli kılıyor.

Bu tüp solucanları, 5-200 kişilik topluluklar halinde ve deniz seviyesinin 1000-3000 metre altında yaşamlarını sürdürüyor. Soğuk su sızıntıları etrafındaki bu yaşam alanı, aynı zamanda da karides, yengeç, midye, istiridye, salyangoz ve pek çok çeşitli kurt solucanlarının da yaşam alanıdır. Tüp solucanları, petek şeklindeki tüyleriyle solunum sağlıyor. Bu tüyler, hayvanın solungacı olarak görülebilir. Dış görünümleri ise pembe çiçekli büyük plastik pipetlere benzetilebilir ve boyları 1.5 metreden daha uzun olabilir. Tüp solucanları, soğuk sızıntılarda yaşayan bakterilerle kurduğu simbiyotik ilişki yoluyla da yaşamlarını sürdürüyorlar.

Büyüme modeli

Science of Nature‘da yayımlanan çalışmada, sayılabilen “büyüme halkaları” ya da kalıcı bir iskelete sahip olmadıklarından; dev deniz solucanlarının yaşını hesaplamakta oldukça güçlük çekildiğine, dolayısıyla da geçmiş bir çalışmada üzerine çalışılan farklı bir solucan türünün büyüme modelinin esas alınarak araştırmanın yürütüldüğüne değiniliyor. Bu büyüme modelinin esas özelliği ise tüp solucanlarının nasıl büyüdüklerini ve yaşlandıklarını gerçek zamanlı olarak gözlemlemek zorunda kalmadan bize fikir verebiliyor olması.

Araştırmacılar, gerçek hayattaki verileri kullanarak; tek bir yılda farklı ebatlardaki solucanların ne kadar büyüdüğüne bakarak bir model oluşturdu. Böylelikle solucanların, yaşamlarının farklı evrelerinde nasıl büyüme gösterdiği gözlemlenebildi. Bu verilerle saatlerce büyüyen tüp solucanları simüle edilebiliyor ve böylece belirli bir boyuta kaç yıl sürede ulaşacağı tahmininde bulunabiliyor.

Uygulanan bu modele göre, tüp solucanlarından bazıları yüzlerce yıldır, bazıları binlerce yıldır yaşamlarını sürdürüyor. Yaşlarına, dair herhangi bir üst sınır koyulamıyor çünkü yaşlandıkça büyümeleri oldukça yavaşlıyor. Araştırmacılar, doğada 1000 yıldan uzun yaşayan E. laminata’ların var olabileceğini düşünüyor, ancak araştırma sonuçlarına bakarak yaşam sürelerinin en az 250-300 yıl olduğuna dair daha güvenilir tahminlerde bulunabiliriz.

Yapılan bu araştırma, bize, deniz solucanlarının okyanusun derinliklerinde şimdiye kadar en uzun ömre sahip kolonyal olmayan ikinci canlı türü olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre, Arctica islandica isimli bir istiridye türünün 500 yıldan fazla yaşadığı ve bazı mercanları da içeren koloni halinde yaşayan canlıların 4000 yıldan uzun yaşayabildiği tahmin edilmektedir. Yaşam süresine dair şimdilik bu tahminler yapılıyor olsa da, hemen hemen her araştırmada yeni türlerin ve habitatların keşfedildiği derin denizler ve henüz keşfedemediğimiz derinlikler yaşam süresindeki rekoru elinde bulunduran canlıyı hâlâ saklıyor olabilir.

Kaynak ve İleri Okuma:

