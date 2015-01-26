Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluğu

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Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları , bir uyku bozuklukları ailesi ve uyku zamanlamasındaki ve süresindeki bozuklukları kapsıyor. Sirkadiyen ritim (circadian rhythm ) , beynimizin küçük bir bölümü olan SCN (suprachiasmatic nucleus) bölgesi tarafından yönetilen biyolojik ritmimize tekabül ediyor.

Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları olan insanlar, normal işlerimiz , okulumuz ve sosyal ihtiyaçlarımız için gereken zamanlarda uyuma ve uyanma sorunu yaşarlar.

Eğer rahatsız edici bir faktör yoksa, bu sorunu yaşayan insanlar kendi vücut saatleri tarafından belirlenen saat aralıklarında yeterli miktarda uyuyabilirler.

Başka bir uyku bozukluğu hastalıkları olmadığı sürece, uyku kaliteleri normal çıktı. İnsanlar, sirkadiyen ritim olarak da adlandırılan ve biyolojik saatle ve günlük işlerimizle kontrol edilen bir ritim’e sahipler.

Sirkadiyen saat (Biyolojik Saat) nedeniyle, uykululuk hali zaman geçtikçe sürekli olarak bir artış gözlenmez. Bunun yerine, uykululuk hali adeta bir döngüyü takip eder, vücut gün içerisinde farklı zamanlarda uyku ve ayakta kalma durumları için hazırdır.