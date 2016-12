Samanyolu Yakınındaki Galaksi Süperkümeleri

1.4k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

The Australian National University (ANU), Samanyolu galaksisine yakın evrenin en büyük galaksi süper kümelerini keşfeden uluslararası gökbilimciler grubunun bir parçasını oluşturuyor.

ANU’dan Profesör Matthew Colless; galaksimizin iç dinamiğini ve hareketini büyük oranda etkileyen Vela süper kümesi’nin kısa bir süre önce, Samanyolu galaksimizin içindeki yıldızlar ve gaz tozları tarafından görünemez hale geldiğini belirtiyor.

Vela süper kümesinin evrendeki en büyük galaksi konsantrasyonuna sahip olduğu düşünülürken aynı zamanda çok büyük bir olasılıkla galaksimizin komşularının içinde en büyüğü olduğu var sayılıyor.

Vela süper kümesinin yarattığı kütle çekimi etkisinin Samanyolu galaksisinin uzaydaki ölçülen hareketi ile daha önce haritalanmış galaksilerden tahmini ayrışma hareketi arasındaki farkı açıklayabileceği ön görülüyor.

Professor Colless, bu amaç ile Anglo-Australian Teleskobu’nu kullanarak Vela’nın bir süperküme olduğunu doğrulayacak bir dizi uzaklık hesaplama işlemine girişti ve birçok galaksinin Vela’ya uzaklığının daha önceki varsayımlar ile eşleşip eşleşmediğini kontrol etti. Colless bunlara ek olarak, süper kümenin Samanyolu’nun hareketi üzerindeki muhtemel etkilerini de niceliksel olarak açıklamaya çalıştı.

Güney Afirka, Avustralya ve Avrupa’daki gökbilimcilerin dahil olarak yürütüldüğü araştırmaya ek olarak 2017 yılı içerisinde başlayacak iki yeni meta analiz ile Vela süper kümesinin boyutları da tespit edilecek.

The Taipan adı verilen ilk optik incelemede Vela’nın daha geniş bir çevresindeki galaksi uzaklıkları ölçülecek ve WALLABY adı verilen ikinci radyo dalgaları incelemesi ile de Samanyolu’nun en yoğun kısımlarından Vela süper kümesinin kalbine doğru bakılmaya çalışılacak.

Araştırma tüm detayları ve sonuçları ile birlikte geçtiğimiz hafta içinde Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de yayımlandı.

Makale Referans: Renée C. Kraan-Korteweg, Michelle E. Cluver, Maciej Bilicki, Thomas H. Jarrett, Matthew Colless, Ahmed Elagali, Hans Böhringer, Gayoung Chon. Discovery of a supercluster in the Zone of Avoidance in Vela. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2017; 466 (1): L29 DOI: 10.1093/mnrasl/slw229