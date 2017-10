Ölümlerin Yüzde 16’sından Kirlilik Sorumlu

The Lancet dergisinin Çevre Kirliliği ve Sağlık komisyon üyesi ve yazarı olan, Simon Fraser University sağlık bilimleri profesörü Bruce Lanphear’ın yayımladığı rapor, çevre kirliliğinin global sağlık üzerindeki istenmeye etkilerini detaylıca anlatıyor.

Bu rapor, çevre kirliliğinin – hava, su, toprak, mesleki- etkilerinin beraber şekilde global olarak analiz edildiği ve kirliliğin ekonomik maliyeti ile sosyal etkilerinin incelendiği ilk örnek. Simon Fraser, insanları bezdiren birçok hastalığın ve rahatsızlığın temelinde yatan çevre kirliliğinin tamamen engellenebilir olduğunu belirtiyor.

Yayımlanan rapor, bu problemin çözümü için tavsiyeler ortaya koyuyor ve kirlilik kontrolü başarısına dair vaka çalışmaları sunuyor.

Komisyonun bulguları aşağıdaki şekilde özetleniyor:

• Dünya genelindeki ölümlerin %16’sı çevre kirliliğinden kaynaklanıyor.

• Çevre kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar, 2015 yılında 9 milyon erken ölüme sebep olmuştur; bu da dünya genelinde %16’ya karşılık gelmektedir. Bu rakam, AIDS, tüberküloz, malarya kaynaklı ölümlerin toplamının 3 katı; tüm savaş ve şiddet dolayısıyla ölümlerin ise 15 katı anlamına gelmektedir. Çevre kirliliği, sigara içmekten, açlıktan ve doğal afetlerden daha fazla ölüme sebep olmaktadır. Bazı ülkelerde tüm ölümlerin 4’te 1’inden sorumludur.

• Çevre kirliliği, orantısız bir şekilde, fakir ve savunmasızı öldürmektedir. Çevre kirliliği kaynaklı ölümlerin neredeyse %92’si düşük-orta gelirli ülkelerde görülmektedir; ülkeler içerisinde ise fakir ve dışlanmış topluluklar arasında. Bu noktada, çocuklar en yüksek riskli grupta yer almakta; çünkü rahimde ve erken çocuklukta kimyasallara küçük miktarlardaki maruziyet bile hayat boyu süren hastalıklara, sakatlıklara, erken ölümlere ve düşük öğrenme ve para kazanma potasniyeline sebep olmaktadır.

• Kirlilik, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilikle yakından ilişkilidir. Yüksek gelirli ülkelerdeki fosil yakıt yakımı ve düşük gelirli ülkelerdeki biyokütle yakımı hava kaynaklı partikül kirliliğinin % 85’ine sebep olmaktadır. En çok karbondioksit salınımı kömür santrallerinden, kimyasal üretimlerden, maden kazım operasyonlarından ve taşıtlardan kaynaklanmaktadır. Daha temiz enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması hava kirliliğini azaltacak ve insan ve yeryüzü sağlığını geliştirecektir.

Referans: Philip J Landrigan, Richard Fuller, Nereus J R Acosta, Olusoji Adeyi, Robert Arnold, Niladri (Nil) Basu, Abdoulaye Bibi Baldé, Roberto Bertollini, Stephan Bose-O’Reilly, Jo Ivey Boufford, Patrick N Breysse, Thomas Chiles, Chulabhorn Mahidol, Awa M Coll-Seck, Maureen L Cropper, Julius Fobil, Valentin Fuster, Michael Greenstone, Andy Haines, David Hanrahan, David Hunter, Mukesh Khare, Alan Krupnick, Bruce Lanphear, Bindu Lohani, Keith Martin, Karen V Mathiasen, Maureen A McTeer, Christopher J L Murray, Johanita D Ndahimananjara, Frederica Perera, Janez Potočnik, Alexander S Preker, Jairam Ramesh, Johan Rockström, Carlos Salinas, Leona D Samson, Karti Sandilya, Peter D Sly, Kirk R Smith, Achim Steiner, Richard B Stewart, William A Suk, Onno C P van Schayck, Gautam N Yadama, Kandeh Yumkella, Ma Zhong. The Lancet Commission on pollution and health. The Lancet, 2017; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32345-0