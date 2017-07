Kuzgunlar Adil ve Adil Olmayan Arasındaki Farkı Anlayabiliyor

Görsel Kaynak: BirdBreedsCentral

Genellikle kuzgunların oldukça zeki canlılar olduğu bilinir. Öyle ki bu canlılar alet kullanma ve karmaşık problemleri çözebilme gibi birçok yeteneğe sahiptirler. Yeni yapılan bir çalışmanın bulguları da, kuzgunların adaletsiz takasların farkına varabildiğini ve kendilerini aldatan insanlardan kaçındıklarını gösteriyor.

Yapılan yeni bir çalışma, kuzgunların adil olan ve olmayan arasındaki farkı anlayabildiklerine işaret ediyor. Ayrıca bu kuşlar, kendilerine adaletsiz davrananlardan da kaçınıyorlar. Animal Behavior dergisinde yayımlanan bulgulara göre bu zeki kuşlar, yiyecek ödülünde kendilerini kandıran insanı tanıyorlar ve bir ay sonrasında bile bu insandan uzak durmayı tercih ediyorlar.

Araştırma kapsamında kuzgunlar, karşılıklılık deneylerinde sınandılar. Kuşlara düşük kalitede besin verildi (kötü bir parça ekmek) fakat kuşlar bu besinlerini elinde daha kaliteli besin (düzgün kesilmiş kaliteli peynir) olan bir insanla takas edebiliyorlardı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bazı insanlar kuşları kandırarak kuşlardan ekmek parçasını almalarına rağmen yerine peynir vermedi yani hem ekmek ve hem peynir insanda kalmış oldu.

Anlaşılır bir şekilde, kuzgunlar bu durumdan oldukça hoşnutsuz oldular ve kendilerini aldatılmış hissedip kendileri kandıran insanlardan uzak durmayı tercih ettiler. Araştırmacılar kuzgunların bu kaçınma davranışının ne kadar süre devam edeceğini sınamak için aynı deneyi bir ay sonra tekrarladılar. Bulgulara göre, adaletsiz takası tecrübe etmiş kuzgunlar bunu hatırladılar ve adil davranıp takası gerçekleştiren insanlarla bu takası gerçekleştirmeyi tercih ettiler.

Kuzgun, alakarga, karga, saksağan ve sıvacıkuşunun dahil olduğu kargagiller familyası, kuş dünyası içerisindeki en zeki kuşların olduğu familyalardan biridir ve diğer kuşlara kıyasla görece daha büyük beyinleri vardır. Kuzgunların zekilik sırasında da en üstte olduğu düşünülüyor. Kuzgunlar alet kullanma ve karmaşık problemleri çözebilme yeteneğine sahipler. Şimdi de adil ve adaletsiz arasındaki farkı anlayabilme yeteneği kuzgun yetenekleri listesine eklendi.

Araştırmacılar, başka bir kişinin adil olup olmadığının farkına varma kabiliyetinin, kuşların grup işbirliğini geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

