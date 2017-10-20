Kelebek Kanadı Mimarisi Uygulanan Güneş Pillerinin Verimi Yükseldi

Pachliopta aristolochiae asteris (Telif: Caveman -aka- LC Goh)

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Karlsruh Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarından oluşan bir ekip, gül kelebeğinin kanat mimarisini taklit ederek, ince film güneş hücrelerinin verimini iyileştirmeyi başardı. Science Advances dergisinde yayımlanan makalelerinde, kelebek kanatları üzerinde nasıl çalışmaya başladıklarını ve sonuç olarak elde ettikleri gelişmiş güneş hücrelerinin ayrıntılarını paylaştılar.

Güneş hücrelerinin verimini arttırmayı hedefleyen bilimcilerin çoğu, ince film güneş hücrelerine yöneliyor. Bu hücreler hem daha hafif, hem de geleneksel kristal-bazlı hücrelerden daha kolay çalışılabiliyor. Eğer daha uzun süreler boyunca çalışmaları sağlanabilirse, daha da verimli olmaları bekleniyor. Güneş hücrelerinin veriminin bu şekilde iyileştirilmesinin önündeki engellerden biri, güneşi izleyecek hareketli donanımın çok pahalı olması. Yapılan yeni çalışmada ise Hindistan’da sıklıkla rastlanan gül kelebeğinin (Lat. Pachliopta aristolochiae), soğuk havalarda onu ısıtan siyah yumuşak kanatlarından esinlenildi.

Bu kelebeğin kanatları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak amacıyla, ekip bir miktar örnek topladı ve elektron mikroskopu altında inceledi. Kanatlar, delikli pullarla kaplıydı. Bu delikler sayesinde kanatlar hem hafif oluyordu, hem de kendilerine çarpan ışığı saçıyorlardı. Bu da kelebeğin, güneşten gelen ısıdan daha fazla soğurmasını sağlıyordu.

Gül kelebeğinin kanatlarının bu yapısından ilham alan bilimciler, hidrojenlenmiş amorf silikon yapraklar kullanarak, laboratuvarda bencer yapılar üretti. Değişik büyüklüklerde aşırı ufak delikler olan bir üst katman sayesinde, ışığın saçılarak, alttaki silikon tabana çarpması sağlandı. Bu tasarımın, daha önce yapılan tasarımlara kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazla ışık toplayabildiği saptandı.

Kaynak: Phys.org, “Black butterfly wings offer a model for better solar cells“

https://phys.org/news/2017-10-black-butterfly-wings-solar-cells.html

İlgili Makale: R.H. Siddique el al., “Bioinspired phase-separated disordered nanostructures for thin photovoltaic absorbers,” Science Advances (2017). advances.sciencemag.org/content/3/10/e1700232

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