İnsanlarda Açık Renk Deri Afrika’da Ortaya Çıkmış Olabilir

İnsanlar tarih boyunca deri rengindeki değişiklikleri, farklı ırklara mensup olma düşüncesini desteklemek için kullandı. Fakat son zamanlarda yapılan çok sayıda çalışma, “ırk” kavramının hiçbir biyolojik altyapısının olmadığını ayrı açılardan gösteren sonuçlara ulaştı. Penn Üniversitesi bilimcileri tarafından bir süre önce tamamlanan bir araştırma sonucunda da benzer bulgular elde edildi.

Ekip lideri Sarah Tishkoff, çoğu insanın ırk ile ilişkilendirdiği başlıca özellik olan deri renginin, berbat bir sınıflandırıcı olduğunu söylüyor. Yaptıkları çalışmanın, biyolojik temelli ırk fikrini anlamsızlaştırdığını, şu anda “farklı ırklar” olarak görülen insan toplulukları arasında çizilebilecek hiçbir belirli biyolojik sınır olmadığını vurguluyor.

Tishkoff’un ekibi, Etiyopya, Tanzanya ve Botswana’daki genetik ve etnik çeşitlilik gösteren toplumların üyeleri arasından 1570 gönüllü ile çalıştı. Araştırmacılar, katılımcıların derilerindeki melanin pigmentinin düzeyini belirtmesi dolayısıyla, derilerinin ışık yansıtma oranlarını ölçtü ve onlardan DNA örnekleri aldı.

Gönüllülerin deri renkleri, güney Afrika’da yaşayan toplayıcı-avcı San topluluğunun çok açık tonu ile batı Afrika’nın Nilo-Saharan çayırlarına yerleşmiş olan gezegenin en koyu insan derisi tonu arasında geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteriyordu. Afrika’daki deri pigmentasyonu ile ilişkili genetik değişkelerin incelenmesi, Afrikalı insanların neden çok sayıda farklı deri rengine sahip olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Ayrıca, bireyler arası farklılıkları kontrol eden etkenlerin, ırk kavramının izin verdiğinden çok daha karmaşık olduğuna işaret ediyor.

Katılımcıların DNA’larını analiz eden ekip, genomlardaki yaklaşık 4 milyon bölgede yaptıkları derinlemesine incelemede, deri renginde farklılığa neden olabilecek nükleotit değişikliklerini aradı. Deri pigmentasyonu ile önemli ölçüde ilişkilendirilen varyantlara sahip 6 tane gen belirlediler: SLC24A5, MFSD12, DDB1, TMEM138, OCA2, HERC2. Bunlar hep birlikte, katılımcılar arasındaki deri rengi varyasyonlarının %29’undan sorumluydu. Fakat bu genler sadece Afrikalıların görünüşünü etkilemekle kalmıyor. Pigmentasyon hakkında daha önce yapılmış olan bir çalışmada, aynı göstergelerin bazılarının, Avrupalılar ile Asyalıların nispeten daha açık tonda olan deri renklerine de neden oldukları belirlenmişti.

Yapılan çözümlemeler ayrıca gen varyantlarının çoğunun yaklaşık 300.000 yıldır mevcut olduğuna işaret ediyor; hatta bazıları neredeyse 1 milyon yıllık. Bu da, bu gen varyantlarının modern insanlardan çok daha önceye dayandığı ve ilkel atalarımızda pigmentasyonun kontrolüne yardım ettikleri anlamına geliyor. Dolayısıyla ekibin şöyle bir hipotezi var: Deri rengini açan varyantların bazıları, ki buna HERC2 ve OCA2 yakınındakiler de dahil, 1 milyon yıl kadar önce Afrika’da ortaya çıkmış olabilir; yani insanlar Avrupa ve Asya’ya yayılmaya başlamadan önce! Eğer durum gerçekten böyleyse, antik atalarımızın hepsi koyu renk derili olmayabilir.

Yaşayan en yakın akrabalarımız olan bonobo ve şempanzelerde de sıklıkla açık renk cilde rastlandığını hatırlatan Tishkoff, insanların atalarının da vücutlarını örten tüyleri yitirip, ormanlardan çıkmaya başladıktan sonra daha koyu renk deriye gereksinim duymaya başlamış olabileceklerini belirtiyor.

Yapılan bu çalışma, Afrika’da rastlanan deri pigmentasyonlarına ilişkin şimdiye dek gerçekleştirilen en geniş kapsamlı araştırma olmakla birlikte, daha yapılması gereken çok şey var. Afrikalıların deri rengini etkileyen biyolojik göstergelerin %70 hâlâ bilinmiyor. Fakat bu kadarıyla bile bilimciler, elde ettikleri veriler ışığında, deri rengimizi belirleyen etmenlerin bizi ayrıştırmaktan ziyade birleştirdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla deri rengine dayalı ırk sınıflandırmalarının bilimsel olarak dayanaksız olduğunun bir kez daha altını çiziyor.

Kaynak: Science Alert, “Gene Variants That Affect Skin Colour Suggest The Concept of Race Is Deeply Flawed“

<http://www.sciencealert.com/gene-variants-that-affect-skin-colour-suggest-the-concept-of-race-is-deeply-flawed>

