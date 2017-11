Gobi Çölünde Dev Pterozor Kalıntıları Bulundu

Bir Pterozor Türü olan Quetzalcoatlus Görsel Telif: Eldar Zakirov

Gobi çölündeki Nemegt Formasyonu’nda, dev bir pterozor (uçan sürüngen) fosili keşfedildi. Journal of Vertebrate Paleontology’de yayımlanan çalışmada keşfi duyurulan bu fosil, yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşamış ve yaklaşık 10 ila 12 metre uzunluğunda kanat genişliğine sahip ejderha benzeri bir canlıya ait. Bu canlının kanat genişliğini gözünüzde daha iyi canlandırmanız için örnekleyelim; bu canlının sahip olduğu kanat genişliği ile 3 katlı bir binanın boyu yaklaşık olarak aynı.

Bu canlı, geç Cretaceous döneminde yaşamış bir grup pterozor olan Azhdarchidae ailesinden geliyor. Pterozorlar (pterodaktil gibi), genellikle dinozorla karıştırılır. Pterozorlar ile dinozorlar beraber yaşadılar ve soyları da aynı zamanda tükendi. Ancak, bu uçan canlılar dinozor değildir. Aslında pretezorlar uçan sürüngenlerdir. Bu örnekte olduğu gibi, kanatları olmasına rağmen avını karada yürüyerek de takip edebilir. Modern kuşlar, pterozorların soyundan gelmez. Kuşların ataları daha küçük, tüylü, karasal dinozorlardır.

Palaeontologlar, 2006 yılında batı Gobi’de bulunan Gurilin Tsav adlı bölgede bu canlının boyun kemiklerinin beş parçasını keşfetti. Burası fosil hazinesi kaynağı olarak bilinse de pterozor fosilleri bu bölgede nadir bulunuyor. Devasa pterozor türlerine ait kemikler daha önce Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da bulunmuştu. Bu kalıntılarla beraber, bu canlıların Asya’da da yaşadığını söyleyebiliriz.

Araştırmacılara göre, yeni bulunan fosil, daha önce bulunan Quetzalcoatlus (Texas’ta bulunan) ve Hatzegopteryx (Romanya’da bulunan) ile rekabet edecek büyüklükte ve bilinen en büyük pterozorlardan birisine ait. Araştırmacılara göre, bu canlının kanat genişliği 10-12 metre ve boyu da 5.5 metre idi.

Ancak paleontologların yalnızca kısmi kalıntılara sahip olması, bu canlının boyutunun ve şeklinin doğru hesaplanmasını zorlaştırması açısından bir sorun teşkil ediyor. Yani elde edilen kalıntılar üzerinden yapılan hesaplamaların kesin olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Ayrıca, bu özel örnek, tür ortalamasından daha küçük veya daha büyük de olabilir. Pterozor kemiklerinin dinozor kemiklerine kıyasla daha dayanıksız olması, pterozor fosillerinin iyi saklanamaması anlamına geliyor. Bu sebeple de eksiksiz fosillerin elde edilmesi de bir hayli zor.

İlgili Makale: Gigantic pterosaurian remains from the Upper Cretaceous of Mongolia, Journal of Vertebrate Paleontology doi: 10.1080/02724634.2017.1361431

Kaynak: Flying Predator The Size Of A Plane Discovered In The Gobi Desert, IFL Science Retrieved from http://www.iflscience.com/plants-and-animals/giant-pterosaur-discovered-in-gobi-desert/

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.