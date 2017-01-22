Genom Nedir?

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Genom, bir organizmanın genetik yönergelerinin bütünüdür. Her genom, ait olduğu organizmayı yapılandırmak ve gelişmesini sağlamak için gereken bilginin tamamına sahiptir.

Bedenimiz, milyonlarca hücre1den oluşur. Bu hücrelerin her birinde, bizi oluşturmak için gereken yönergelerin bütünü bulunur; tıpkı bir reçete gibi. İşte bu yönergeler bizim genomumuzdur ve DNA2‘dan oluşur. Bedendeki her hücre, örneğin bir deri hücresi ya da bir kara ciğer hücresi, aynı yönergeler bütününü taşır.

* Genomdaki yönergeler DNA’dan oluşur.

* DNA’nın içinde, canlının büyümesine, gelişmesine ve sağlığına rehberlik eden benzersiz bir kimyasal kod bulunur.

* Bu kod, DNA’yı oluşturan 4 nükleotit bazın sıralaması ile belirlenir. Bazlar şunlardır: Adenin, sitozin, guanin, timin.

* DNA çift sarmal biçiminde kıvrık bir yapıdadır.

* DNA’nın tekil iplikçikleri, kromozom3 adı verilen yapılar biçiminde kıvrılır.

* Kromozomlar, her bir hücrenin çekirdeği4nde yer alır.

* Kromozomların içinde, DNA bölümleri birlikte “okunarak” gen5leri oluşturur.

* Genler, göz rengi ya da boy gibi farklı karakteristikleri kontrol eder.

* Her canlının genomu benzersizdir.

* İnsan genomu 3,2 milyar DNA bazından yapılmıştır ve 23 çift kromozom biçiminde paketlenmiştir.

Eğer genomunuzdaki 3,2 milyar harfi yazdırmaya kalkışsaydınız:

* 61 m uzunluğunda bir kitap kulesini doldururunuz

* 500’er sayfalık telefon rehberlerinden 200 tane doldururdunuz

* Okumanız 100 yıl alırdı; eğer her günün 24 saati boyunca saniyede bir harf okursanız tabi.

* Alacağınız çıktı 3.000 km uzunluğunda olurdu; yani Londra ile Kanarya Adaları, Washington ile Guatemala veya Yeni Delhi ile Hanoi arası uzaklık kadar.

Tanımlar:

Hücre : Tüm canlıların temel yapısal, işlevsel ve biyolojik birimi. Hücreler, beden için yapı sağlar, yiyeceklerden besinleri alır ve yaşam için önemli olan günlük işlevleri gerçekleştirir. DNA : Genetik kodu içeren uzun bir molekül. Canlı vücudundaki tüm proteinleri yapmak için gereken yönergeleri içerir. (Bkz. DNA Nedir?) Kromozom : Hücrede bulunan iplikçik benzeri bir yapı olup, proteinden bir iskelete sarılmış uzun bir DNA molekülünden oluşur. Bakteriyel kromozomlar genellikle ilmek ya da çember biçimli DNA’lardır. (Bkz. Kromozom Nedir?) Hücre çekirdeği : Tüm ökaryotik hücrelerin merkezindeki yapı. Genomu içerir ve hücrenin kontrol odası gibidir. Gen : Bir molekülü, genelde bir proteini yapmak için bilgi taşıyan DNA bölümü. Canlının bireysel karakteristik özellikleri için yönergeleri içerirler; göz ve saç rengi gibi. İnsanlarda ve diğer karmaşık organizmalarda, genler kodlayan (exon) ve kodlamayan (intron) diziler olarak ayrılır. Bu ayrık bölümler, bazı genlerin birden fazla türde protein yapabilmesini sağlar.

Kaynak: Yourgenome.org, “What is a genome?“

<http://www.yourgenome.org/facts/what-is-a-genome>

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