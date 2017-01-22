Kromozom Nedir?

Ocak 22nd, 2017 Genetik, Soru-Cevap 0 comments

Kromozom Nedir?

Kromozomlar, canlı vücudundaki neredeyse tüm hücrelerin çekirdeklerinin içinde yer alan, sıkıca sarılmış DNA paketleridir. İnsan, 23 çift kromozom taşır.

* Bitki ve hayvan hücrelerinde DNA, kromozom adı verilen ipliksi yapılar tarafından ambalajlanmıştır. Bakterilerde ise DNA hücre boyunca serbestçe gezer.

* DNA parçaları, histon adı verilen proteinlerin etrafına, bobine sarılı teller gibi dolanarak, nükleozom denilen yapıları oluşturur.

* Ardından bu nükleozomlar sıkıca kıvrılarak, kromatin ilmeklerini oluştururlar.

* Kromatin ilmekleri de birbirlerinin üzerine dolanarak, kromozomun bütününü meydana getirir.

* Her kromozomun iki kısa kolu (p kolları), iki uzun kolu (q kolları) ve bir sentromeri vardır. Sentromer yapının merkezinde olup, kolları bir arada tutar.

* İnsanlarda 23 çift (toplamda 46 tane) kromozom bulunur. Bunların bir çifti cinsiyet kromozomlarıdır ve kadınlarda XX, erkeklerde XY şeklindedir.

* Cinsiyet kromozomlarının dışındaki 22 çifte otozom kromozomlar denir ve tüm insanlarda aynıdır.

* Kromozomlarımızın her birini oluşturan DNA, binlerce gen içerir.

* Kromozomların uçlarında telomer adı verilen DNA bölümleri bulunur. Telomerler, DNA eşlenmesi sırasında bir kapak oluşturarak, kromozomların uçlarını korur. Bu kapağı, ayakkabı bağcıklarının ucuna eklenen plastik parça gibi düşünebilirsiniz.

DNA’nın bir kromozomun içine nasıl yerleştiğini gösteren çizim. (Telif: Genome Research Limited)

Kaynak: Yourgenome.org, “What is a chromosome?
<http://www.yourgenome.org/facts/what-is-a-chromosome>

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