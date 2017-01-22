Kromozom Nedir?

Kromozomlar, canlı vücudundaki neredeyse tüm hücrelerin çekirdeklerinin içinde yer alan, sıkıca sarılmış DNA paketleridir. İnsan, 23 çift kromozom taşır.
* Bitki ve hayvan hücrelerinde DNA, kromozom adı verilen ipliksi yapılar tarafından ambalajlanmıştır. Bakterilerde ise DNA hücre boyunca serbestçe gezer.
* DNA parçaları, histon adı verilen proteinlerin etrafına, bobine sarılı teller gibi dolanarak, nükleozom denilen yapıları oluşturur.
* Ardından bu nükleozomlar sıkıca kıvrılarak, kromatin ilmeklerini oluştururlar.
* Kromatin ilmekleri de birbirlerinin üzerine dolanarak, kromozomun bütününü meydana getirir.
* Her kromozomun iki kısa kolu (p kolları), iki uzun kolu (q kolları) ve bir sentromeri vardır. Sentromer yapının merkezinde olup, kolları bir arada tutar.
* İnsanlarda 23 çift (toplamda 46 tane) kromozom bulunur. Bunların bir çifti cinsiyet kromozomlarıdır ve kadınlarda XX, erkeklerde XY şeklindedir.
* Cinsiyet kromozomlarının dışındaki 22 çifte otozom kromozomlar denir ve tüm insanlarda aynıdır.
* Kromozomlarımızın her birini oluşturan DNA, binlerce gen içerir.
* Kromozomların uçlarında telomer adı verilen DNA bölümleri bulunur. Telomerler, DNA eşlenmesi sırasında bir kapak oluşturarak, kromozomların uçlarını korur. Bu kapağı, ayakkabı bağcıklarının ucuna eklenen plastik parça gibi düşünebilirsiniz.
Kaynak: Yourgenome.org, “What is a chromosome?“
<http://www.yourgenome.org/facts/what-is-a-chromosome>