Ayak Uyuşmasının Sebebi Nedir Ve Uyuşma Sırasında Neler Yaşanır?

Görsel: Thinkstock

Ayağınızı uzun bir süre boyunca garip bir pozisyonda kıvrık halde tutarsanız, artık ayağa kalkmakta zorluk çeker ve ayağınızda bir miktar hissizleşme hissedersiniz. Bu durum gerçekleştiğinde, genellikle ayağımızın uyuştuğunu söyleriz. Gündelik hayatımız içerisinde zaman zaman karşı karşıya kaldığımız bu durum, bir süre hareketsiz kalmamızı ve ayaklarımızda karıncalanma hissetmemize neden olur. Peki ayak uyuşması sırasında tam olarak neler olur?

Genellikle ayaklarda ve kollarda görülen bu his kaybı, sinirlerin geçici olarak sıkışmasından kaynaklanır. Bir sinir sıkıştığında da, beynimize ve omurgamıza doğru şekilde sinyaller gönderemez.

Sinirlerimiz, tıpkı bir hortumun su taşımasına benzer biçimde elektriksel sinyaller taşır. Bu sinyaller, vücudun belirli bir bölgesinden beyine ve omurgaya taşınır, sonrasında da nereden geldikleri anlaşılarak oraya doğru bir mesaj gönderilir. Sinirlerimizin oldukça özelleşmiş olması ve farklı sinir ve duyu alıcılarının farklı uyaranlara sahip oluşu ve farklı bilgiler iletmesi de uyuşma hissine katkı sunan sebeplerdendir. Dolayısıyla, farklı sinyaller karıştırılır ve normal olarak iletilmezse, beyin aldığı bilgiyi yanlış yorumlamaya başlar ve sıcaklık, uyuşma ve karıncalanma hissi oluşturur.

Örneğin, sıcak bir fırına dokunursanız, elinizdeki sinirler, bu durumun acı olarak yorumlandığı refleks yoluna bir sinyal gönderir ve bu sinyal sonucu da elinizi hemen geri çekersiniz.

Bir hortumu kıvırdığınızda içerisindeki suyun sıkışmasında olduğu gibi, eğer bacaklarınızı çapraz şekilde tutar ya da bileğinizi bükerseniz; sinirlerinizdeki motor sinyalleriniz de hareket edemez. (Bileğinizde sürekli bir uyuşukluk ya da zayıflık hali, karpal tünel sendromu olarak bilinir.)

Ayağımızda yaygın olarak sıkışma yaşayan sinirlerden birisi fibüler sinirdir. Bu sinir, dizimizin yanından doğru uzanır ve bacaklarımız uzun bir süre boyunca kıvrık halde oturduğumuzda genellikle sıkışma yaşar. Oluşan basınç, sinir yolları ve kan damarlarında sıkışmalara neden olur, bu nedenle sinirler sinyalleri düzgün şekilde iletemez ve kan damarları sinirlere oksijen ve besin getiremez.

İnsanlarda yaşanan karıncalanma veya “iğne batması” hissi, sinirlerimiz yeniden işlev kazandığında görülür. Bu durum; ayağımız ya da kolumuzun “uyandığı” anlamına gelir. Tıp dilinde bu duruma; parestezi denir. Zaman zaman acı verici olan bu rahatsızlık hissi, genellikle duruş ya da oturma pozisyonunuzu değiştirme isteği uyandırır.

Birçok insan, böylesi bir uyuşma halinde yine de hareket edebilir ve sinirleri üzerine bir baskı uygulayabilir. Fakat nadiren de olsa; kişi hareket edemiyor ya da uyuşma devam ediyorsa, bu tip bir sinir sıkışmasından kaynaklı kalıcı sinir hasarı oluşabilir.

