Yeni İnsan Türü Homo naledi ‘nin El ve Ayak Yapısı

Dün (06.10.2015) Nature Communications ‘da insan akrabası yeni bir tür olan Homo naledi keşfine dair iki makale birden yayımlandı.

Araştırmaların Referansları:

1- W. E. H. Harcourt-Smith, Z. Throckmorton, K. A. Congdon, B. Zipfel, A. S. Deane, M. S. M. Drapeau, S. E. Churchill, L. R. Berger, J. M. DeSilva.The foot of Homo naledi. Nature Communications, 2015; 6: 8432 DOI:10.1038/ncomms9432

2- Tracy L. Kivell, Andrew S. Deane, Matthew W. Tocheri, Caley M. Orr, Peter Schmid, John Hawks, Lee R. Berger, Steven E. Churchill. The hand of Homo naledi. Nature Communications, 2015; 6: 8431 DOI:10.1038/ncomms9431