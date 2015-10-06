Yeni İnsan Türü Homo naledi ‘nin El ve Ayak Yapısı

Dün (06.10.2015) Nature Communications ‘da insan akrabası yeni bir tür olan Homo naledi keşfine dair iki makale birden yayımlandı.

Makalelerden birisinin başlığı “Homo naledi ‘nin ayağı” iken diğer makalenin başlığı “Homo naledi ‘nin eli” şeklindeydi, ve makaleler Homo naledi ‘nin el-ayak yapısını ve işlevselliğini tanımlıyor. İki makaleyi beraber düşündüğümüzde, sonuçlar için; Homo naledi ‘nin hem yürümeye hem de ağaçlara tırmanmaya benzersiz bir şekilde uyum sağlamış olabileceğini gösterdiğini söyleyebiliriz.

Araştırmacılara göre; Homo naledi ‘nin üst ve alt uzuvları görevsel olarak ayrışıyor ve bu da Homo cinsinin ilk üyelerinin iskelet yapısına ve işlevselliğine dair önemli bir kavrayış sağlıyor.

Homo naledi ‘nin Ayağı

Bu makalede, makalenin baş yazarı William Harcourt-Smith ve araştırma ekibi; içerisinde oldukça iyi korunmuş yetişkin sağ ayağın da bulunduğu Denaldi Chamber ‘dan (fosillerin bulunduğu bölge) elde edilen 107 ayak elementine dayanan Homo naledi ayağını tariflediler. Araştırma ekibi; Homo naledi ayağının; iki ayak üzerinde dikilme ve yürümeye de oldukça iyi adapte olduğunu göstererek modern insan ayağıyla çok fazla benzerlik taşıdığını gösterdi. Fakat araştırmacılar; daha kavisli ayak kemiklerine (proksimal falanks) sahip olma noktasında farklılık gösterildiğini özellikle belirtiyorlar.

Homo naledi ‘nin Eli

Bu makalede ise; makalenin baş yazarı Tracey Kivell ve ekip arkadaşları; Denaldi Chamber ‘dan elde edilen ve insan fosil kayıtlarında oldukça nadir bulunan bir yetişkine ait -neredeyse eksiksiz olan– sağ eli de (yalnızca bir bilek kemiği eksik) içeren 150 el kemiğine dayanarak Homo naledi‘ nin el yapısını ve işlevselliğini tariflediler.

Homo naledi eli daha önce hiçbir insan fosilinde bulunmayan anatominin benzersiz bir bileşimini ortaya koyuyor. Bilek kemikleri ve baş parmak; Neandertaller ve insanlarla benzer anatomik özellikler gösterirken, güçlü bir kavrama yetisine sahip olunduğuna ve taş araç-gereçleri kullanabilme yetisinde olunduğuna işaret ediyor.

Fakat, parmak kemikleri daha önceki birçok insan türü fosilinden daha kavisli halde. Bu da, Homo naledi ‘nin ağaçlara tırmanmak için ellerini kullandığına işaret ediyor. Daha ilkel özelliklerin kombinasyonundaki bu insan benzeri özellikler; Homo naledi elinin kompleks araç-gereç kullanımına uygun halde olduğunu ancak tırmanmak için de kullanıldığını gösteriyor.

Araştırmacılar; küçük beyinli Homo naledi‘nin araç-gereç kullanabilme özelliklerinin, araç-gereç yapımı ve kullanımı için hangi bilişsel gerekliliklere sahip olunması gerektiğine dair ilginç sonuçlara sahip olduğunu ve fosillerin yaşına bağlı olarak Güney Afrika’da yapılmış taş aletlerin bulunabileceğini söylüyorlar.