Yaşamın En Eski Fosil Kanıtı 3.48 Milyar Yaşındaki Kaynak Birikintilerinde Bulundu

The University of New South Wales’tan bilim insanları tarafından, Batı Avustralya’da Pilbara bölgesindeki kaplıca (sıcak doğal su kaynağı) depozitlerinde keşfedilen fosiller, karadaki mikrobiyal yaşamın ilk izlerini veya başka bir deyişle Dünya üzerindeki mikrobiyal yaşamın ve hayatın evriminin başlangıcını 580 milyon yıl daha geriye çekmiş oldu.

Daha önce elimizde, dünyanın en eski mikrobiyal yaşam fosil kayıtlarının 2.7 ila 2.9 milyar yıl öncesine dayandıran ve Güney Afrika’da tarih öncesinden organik madde açısından zengin olan toprak ve kaya birikintileri bulunuyordu.

Araştırmanın baş yazarı ve UNSW’de doktor adayı olan Tara Djokic’e göre, elde ettikleri heyecan verici buluş kaplıcalardaki yaşam kayıtlarının ilklerini uzun bir zaman daha öncesine dayandırmakla kalmadı, aynı zamanda karadaki yaşamın da daha önce sanılandan yaklaşık 580 milyon yıl önce temelleri atılarak ortaya çıktığını gösterdi.

Bu çalışmada elde edilen verilerin de dolayısıyla, karadaki doğal su kaynaklarında temellenen yaşamın kökeni çalışmalarına ve modellerine son derece önemli katkılarda bulunabileceği düşünülüyor. Verilerin aynı zamanda, yaşamın okyanusta ortaya çıkmış olabileceği tasarımı ve varsayımına karşı ciddi bir karşı argüman değeri taşıdığı öne sürülüyor.

Bilim insanları yaşamın kökeni olarak iki hipotezi cidi bir şekilde değerlendirmekte olduğunu biliyoruz. Bu nosyonların ikisi de; biri okyanus diplerindeki hidrotermal bacalarda diğeri de Darwin’in “warm little pond” dediği bu bacaların kara versiyonları olan sıcak havuzcuk veya gayzer alanları olarak sıcak su yoğunluğu olan kaynak bölgeleri olmak gibi bir ortak özelliğe sahip.

Djokic’e göre, potansiyel biyolojik ilk imzaların bu tip tarih öncesi su kaynak bölgelerinde keşfedilmiş olması, kara temelli bir yaşam kökeni hipotezine ciddi bir güç kazandırıyor ve hipotezi gerçeğe en yakın konuma getiriyor.

Gerçeğe daha çok yaklaşan hipotez, Mars’da yaşam veye yaşama dair izlerin arayışı için de bir ihtimal artırıcı veya umut verici kuvvet olarak değer görüyor. Mars 2020 adlı uzay mekiğinin Mars’ta iniş yapacağı üç alandan biri olan Columbia Hills de, Avustralya’daki depozitlerle yaklaşık aynı yaşta ve sıcak kaynak su bölgesi olarak biliniyor. Eğer yaşamın kendisi ve yaşama dair izler, Dünya’daki sıcak su kaynaklarında bu kadar uzun süre korunabilmişse, Marslı yaşam için de aynı ihtimalin bulunabileceğini düşünmek hiç de zor değil.

Sydney’deki UNSW ve University of Auckland’dan araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü çalışma Nature Communications‘da yayımlandı.

3.5 milyar yaşındaki Batı Avustralya’daki Pilbara kratonunda bulunan tarih öncesi Dresser Oluşumu’ndaki tarih öncesinden kalma depozitler istisnai derecede iyi korunmuştu ve bu da keşfin önünü açan önemli bir etmen olarak görünüyor.

Araştırmacılar depozitlerin karada oluştuğunu, gayzerit mineralinin varlığını tanılayarak gösterdi. Gayzerit minerali suyun kaynama sıcaklığına yakın derecelerde, silisyum açısından zengin ve yalnızca sıcak su kaynakları bölgelerinde oluşabilen bir depozit veya birikinti taşı çeşididir. Daha önceden bilinen en eski gayzeritler 400 milyon yaşındaki taşlardan elde edilmiş ve tanılanmıştı.

Pilbara kaynak su depozitlerinde, araştırmacılar aynı zamanda stromatolitler keşfetti. Bu taş yapıları da tarih öncesi mikrobik yaşam formlarının etkisi ile oluşan katmanlı yapılardır ve içlerinde bulunan ilk yaşama dair işaretler de araştırmacıların karada ortaya çıkan yaşam savını destekler nitelikteki veriler olarak değerlendiriliyor.

Makale Referans: Tara Djokic, Martin J. Van Kranendonk, Kathleen A. Campbell, Malcolm R. Walter, Colin R. Ward. Earliest signs of life on land preserved in ca. 3.5 Ga hot spring deposits. Nature Communications, 2017; 8: 15263 DOI: 10.1038/ncomms15263

Yazı ve görsel için Kaynak: Deborah Smith, Oldest evidence of life on land found in 3.48 billion-year-old Australian rocks, 10 Mayıs 2017, http://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/oldest-evidence-life-land-found-348-billion-year-old-australian-rocks