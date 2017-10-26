Uyanıkken Düş Kurmak, Yaratıcılıkla Bağlantılı Olabilir

Günlük koşuşturmaca içerisinde, sıkıldığınız bir çok olayı tecrübe etmişsinizdir. Bunların bazılarında, hayal kurmanız ve sıkıcı eylemin geçmesini beklemeniz de muhtemeldir. Genellikle, böylesi anlarda dalıp uzaklara gitmenin kötü bir şey olduğu düşünülür. Ancak, Georgia Institute of Technology’den bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir çalışmanın önermesine göre, gün içerisinde uyanıkken gördüğünüz düşler, zekiliğin ve yaratıcılığın bir işareti olabilir.

Bazı anlarımızda, beynimizden akıp giden düşünceleri durduramayız. Bu durum genellikle uykuya dalmadan önce başımıza gelir ve ‘’beynin gezintiye çıkması’’ olarak tanımlanır. Eğer gün içerisinde beyninizin gezintiye çıkmasını durduramıyorsanız, bilim insanlarına göre bunun sebebi verimli beyinlerin kapasitesinin fazlalığı olabilir.

Neuropsychologia’da yayımlanan bu çalışma kapsamında, 100’den fazla bireyin beyin modelleri MRI makinesi yardımıyla ölçüldü. Katılımcılardan sabit fiksasyon noktasına 5 dakika boyunca bakmasını isteyen bilim insanları, bu yolla beynin koordine şekilde çalışan bölgeleri üzerine veriler toplayabildiler.

Koordine çalışan beyin bölgelerinden elde edilen veriler, beynin hangi bölgelerinin uyanık, dinlenme fazındayken ortaklaşa çalıştığı konusunda çıkarım yapılabilmesini sağladı.

İlginç bir şekilde, araştırmanın önermesine göre, ölçülen beyin modelleri ile farklı bilişsel beceriler arasında bir ilişki mevcut. Beyin dinlenme halindeyken ilgili beyin bölgelerinin nasıl koordine çalıştığı çözümlendikten sonra, bu veriler ile katılımcıların entelektüellikleri ve yaratıcılıkları karşılaştırıldı. Ayrıca katılımcıların gün içerisinde ne sıklıkla düş kurdukları da belirlendi. Bulgulara göre, daha sık gündüz düşü görenlerin entelektüellik ve yaratıcılık skorları daha fazlaydı. Ayrıca, bu bireylerin MRI makinesi ile ölçülen beyin sistemleri de daha verimli.

Beynin gezintiye çıkmasının kötü bir şey olduğunu düşünmeye yatkınızdır. Çünkü, odaklanmak istediğimiz günlük görevleri verimli şekilde gerçekleştiremiyor oluşumuzun bir sebebi de budur. Tabii ki, ilgili araştırmanın verilerini doğru okumak gerekli. Çalışmada elde edilen sonuçlar genel bir yatkınlığa işaret etse de, bunun her insan için doğru olacağını söylemek yanlış olacaktır. Araştırmacılara göre, beynin yüksek verimliliği, daha fazla düşünme kapasitesi anlamına geliyor. Ayrıca daha verimli beyinler kolay görevleri gerçekleştirirken gezintiye çıkmaya daha yatkın oluyor.

Peki, beyninizin verimli olup olmadığını bilmenin bir yolu var mı? Eğer günlük hayatınızda girdiğiniz diyaloglar ya da gerçekleştirdiğiniz görevler esnasında herhangi bir önemli detayı ya da adımı kaçırmadan konudan uzaklaşıp yeniden odaklanabiliyorsanız, bu durum verimli bir beyne sahip olduğunuzun işareti olabilir. Ancak, kişisel değişkenleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu değişkenlere örnek olarak, motivasyonu ve odaklanma niyetini gösterebiliriz.

İlgili Makale: Christine A. Godwin, Michael A. Hunter, Matthew A. Bezdek, Gregory Lieberman, Seth Elkin-Frankston, Victoria L. Romero, Katie Witkiewitz, Vincent P. Clark, Eric H. Schumacher. Functional connectivity within and between intrinsic brain networks correlates with trait mind wandering. Neuropsychologia, 2017; 103: 140 DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2017.07.006

Kaynak: Daydreaming is Good. It means you are smart, Georgia Tech., Retrieved from http://www.news.gatech.edu/2017/10/24/daydreaming-good-it-means-youre-smart

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