Sürüngenlerin Ortaya Çıkışına Işık Tutan Timsah Fosili

Melksham Monster (Melksham Canavarı) fosili – zoom ile alt çenedeki ayırd edici dişlerden birisi gösterilmiş.

Görsel Telif: Davide Foffa Henüz tanımlanan tarih öncesine ait bir deniz avcısı, bugünkü modern timsahların uzak akrabalarının kökenlerine ve bu konudaki bir takım bilinmeyenlere ışık tutuyor. Keşif, akuatik (suda yaşayan veya suda yaşayabilen) sürüngenlerin soyları tükenmiş olan grubunun daha önce bilinenden milyonlarca yıl daha önce evrilmiş olduklarına işaret ediyor.

Yeni tür 3 buçuk metreye yakın uzunluğa sahip ve sıcak sığ sularda yaşamakta olan bir hayvan olarak tanımlandı. Yaşam alanı olan sular, bugünkü kıta Avrupası toprakları olarak düşünülebilir. Büyük dişleri ve çenesine dağılmış olan dişleri büyük avları dahi avlayarak ki bunlara tarih öncesi dev kalamar türleri de dahil, yaşamını sürdürmesine olanak tanıyordu.

University of Edinburgh’tan paleontologlar, 163 milyon yaşında olduğunu belirledikleri bu türü, ciddi anlamda büyük zarar görmüş olan bir fosil üzerinde çalışırken keşfettiler. Fosil, Natural History Museum’da tam 150 yıldır arşiv olarak saklanmaktaydı.

Ieldraan melkshamensis adı verilen yeni türün bir de lakabı var: Melksham Monster (Melksham Canavarı). Bu adı da yine İngiltere’de çıkarılmış olduğu topraklardan alıyor.

Bugüne kadar, bu yeni türün de bir üyesi olduğu tarih öncesi timsah alt ailesi, Geosaurini’nin Geç Jurasik dönemde yani 152 ila 157 milyon yıl önce var oldu şeklinde biliniyordu. Ne var ki, son keşif ve akabinde yapılan detaylı fosil kanıt analizleri grubun milyonlarca yıl daha önce ortaya çıktığını ve bu dönemin orta Jura dönemine denk geldiğini gösterdi.

1875 yılında müze tarafından edinilen az incelenmiş örnek, kafatası, alt çene ve diş gibi kendine has özellikleri dolayısıyla yeni bir tür olarak tanılandı. Journal of Systematic Palaeontology’de yayımlanan çalışmayı yürüten, University of Edinburgh’s School of GeoSciences’ta doktora öğrencisi olan Davide Foffa’ya göre, çok iyi korunmuş ve detaylı bir fosil olmasa da, Melksham Canavarı bu antik timsahların evrimi ve ortaya çıkışları ile ilgili çok önemli veriler sunuyor.

Yine kendi ekosistemlerinde baskın ve etkili bir avcı olabilmelerini sağlayan adaptasyonlarla ilgili bize son derece güzel veriler sunan fosil örneği, türün de Jura periyodunda bugünkü Britanya topraklarının olduğu kısımdaki sularda en önde gelen avcılarından biri olduğuna işaret ediyor.

Aynı müzede Üstdüzey Fosil Freparatörü olarak çalışan Mark Graham’ın tanımlamasına göre, fosil örneği süper-sert ve içinde kalsit damarları olan bir taş nodülün içine gömülü olan kısımlar, fosilizasyonlarını bu damarların etrafında tamamlamış görünüyordu. Bu bozunmayan taş ağı, fosilin üzerinden almak ciddi bir güç gerektiriyordu. Bunun için karbon çelikten ucu olan kalem keskiler ve endüstriyel elmas ile dış yüzeyi kaplanmış bileyiciler kullanıldı.

Makale Referans: Davide Foffa, Mark T. Young, Stephen L. Brusatte, Mark R. Graham, Lorna Steel. A new metriorhynchid crocodylomorph from the Oxford Clay Formation (Middle Jurassic) of England, with implications for the origin and diversification of Geosaurini. Journal of Systematic Palaeontology, 2017; 1 DOI: 10.1080/14772019.2017.1367730