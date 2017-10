Plazma Teknolojisi ile Mars’ta Sürdürülebilir Oksijen Üretilebilir

Görsel Telif: NASA JPL/Malin Space Science Systems

Yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre, Mars’taki sürdürülebilir oksijen stoğu üretiminin yolu plazma teknolojisinden geçiyor olabilir.

Çalışma, yüzde 96 karbondioksit atmosferiyle Mars’ın, dekompozisyon adı verilen işlem ile karbondioksitten oksijen üretmek için neredeyse ideal koşullara sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Plasma Sources Science and Technology dergisinde yayımlanan makale, Mars’ın atmosferindeki basınç ve sıcaklık aralıkları Mars’ın termal olmayan (termal dengesi olmayan) plazması olduğu ve bunun verimli bir biçimde oksijen üretilmesini sağlayacağını gösteriyor.

Araştırmanın başyazarı University of Lisbon’dan Dr. Vasco Guerra, Mars’a güçlendirilmiş, verimliliği yüksek bir takım planlı görevlerin dizayn edilmesi ve atanmasının yakın gelecekteki en temel uzay araştırma ve keşiflerini oluşturacağını belirtiyor ve böylelikle nefes alınabilir bir çevrenin oluşturulabileceğini düşünüyor.

Guerra’ya göre Dünya’da karbondioksitin plazma ile dönüştürülmesi oldukça yeni ve gelişen bir araştırma konusu ve bu araştırma konusunun ortaya çıkmasına sebep olan şey de iklim değişikliği, buna bağlı sorunlar ve güneş enerjisi kökenli yakıtların üretilmesidir. Düşük sıcaklıklardaki plazmalar, karbondioksit bozunumları veya dekompozisyonları için en iyi ortamı oluşturmaktadır.

Dekompozisyon sonucunda karbondioksit kendisini oluşturan oksijen ve karbona ayrılmaktadır. Elektron enerjisinin titreşim uyartısına dönüşmesi ile elektron etkisi bu dekompozisyonun temel enerjisini sağlamaktadır.

Araştırmaya göre, plazma ile bahsi geçen süreci yani In-Situ Resource Utilisation (ISRU) uygulaması için son derece uygun bir ortama sahip. Karbondioksit atmosferi ile yaklaşık -63 santigrat derece sıcaklığı ile soğuk atmosferik çevresi çok daha güçlü vibrasyonel etkinin üretilmesini sağlayabilir. Üstelik bu büyüklük Dünya’da olacağından çok daha güçlü olacaktır.

Düşük atmosferik sıcaklığı aynı zamanda reaksiyonu yavaşlatması dolayısıyla da oldukça iyi bir etki yaratırken, moleküllerin birbirlerinden ayrılması için de ek zaman tanıyor.

Dr. Guerra’ya göre, düşük sıcaklıklı atmosferi, Mars’taki güçlendirilmiş görev için iki katmanlı bir çözüm sunuyor. Hem stabil, korunabilir hem de sürdürülebilir bir yakıt olarak oksijen sağlayabilmesi dolayısıyla, Mars’a gönderilecek roket araçların uzay gemisi yakıt karışımlarına karbon monoksitin eklenmesi planlanıyor.

Makale Referans: Vasco Guerra, Tiago Silva, Polina Ogloblina, Marija Grofulović, Loann Terraz, Mário Lino da Silva, Carlos D Pintassilgo, Luís L Alves, Olivier Guaitella. The case for in situ resource utilisation for oxygen production on Mars by non-equilibrium plasmas. Plasma Sources Science and Technology, 2017; 26 (11): 11LT01 DOI: 10.1088/1361-6595/aa8dcc