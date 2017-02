Nikotine Maruz Kalmak, Çocukta Duyma Problemlerine Yol Açabiliyor

2.8k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Doğumdan önce ya da sonra nikotine maruz kalmaları, çocukların işitsel beyin sapındaki normal dışı gelişim yüzünden duyma problemleri yaşamalarına yol açabiliyor.

Hamilelik boyunca nikotine maruz kalmanın, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimine zarar verdiği daha önceki araştırmalarla gösterilmişti. Annelerin elektronik sigara ve/veya sigara kullanmaları ya da nikotin replasman tedavisi görmeleri, erken doğum, çocuğun daha zayıf doğması ve ani bebek ölümü riskini artırıyor. The Journal of Physiology’de yayımlanan yeni çalışmada ise, hamile annelerin doğumdan önce ya da sonra nikotine maruz kalmaları ile çocuğun beyninde gelen sesleri analiz eden bölgedeki normal dışı gelişim arasında bir bağlantı olduğu öne sürülüyor. Bu bölgedeki normal dışı gelişim, çocukların öğrenme zorluğu yaşamalarına ve dil gelişimlerinde problemlere yol açabilir.

Yapılan çalışma kapsamında, bilim insanları, çok sigara içen insanların kanındaki nikotin seviyesine ulaşmaları için hamile farelerin içme suyuna nikotin eklediler. Bebek fareler de bu yöntemde nikotinden iki şekilde etkilendiler; birincisinde hamile annenin nikotine maruz kalmasıyla anne karnında, ikincisinde ise nikotine maruz kalmış annenin sütünü içerek. Daha sonra bilim insanları, bu farelerin nöronal ateşleme özelliklerini ve nöronal sinyalleme yetilerini inceleyip bunları nikotine maruz kalmamış hamile farelerin çocuklarından oluşan kontrol grubu ile karşılaştırdılar.

Nikotine maruz kalmış farelerde, kulaktaki duyma organı olan kulak salyangozunda veriyi alan nöronlar diğer işitsel beyin sapı nöronlarına sinyal iletmede daha az etkililer. Dahası, iletilen sinyaller daha az kesinlikte gönderiliyor ve bu durum da ses dokusu kodlamasını kötüleştiriyor. Çok sigara içen annelerin çocuklarının duyumsal işleme zorlukları görülmesinin altında yatan sebep bu olabilir.

