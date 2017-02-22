NASA, Dünya Benzeri 7 Gezegene Sahip Bir Cüce Yıldız Sistemi Keşfettiğini Açıkladı

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Okyanuslu Dünyalar

Avrupa Uzay Gözlemevi’nden ve NASA’dan bilim insanları, Türkiye saati ile 21.00’da önemli bir keşfin duyurusunu yaptı: Dünya büyüklüğündeki gezegenlerden oluşan bir sistem. Dahası, araştırmacılar, gezegen yoğunlukları ölçümlerinin, içerideki altı tanesinin Dünya benzeri kayalık gezegenler olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Ve bu yalnızca bir başlangıç.

Yıldızın yaşama uygun bölgesinde üç adet gezegen bulunuyor. Yaşanabilir bölge ile de şu kastediliyor; bir yıldızı çevreleyen ve sıvı suyun teorik olarak varolabileceği bölge. Bu da şu anlama geliyor; bu üç yabancı gezegen, yaşam ihtimalini büyük oranda arttıran tamamen okyanus suyu bulunduruyor olabilir. Diğer gezegenlerin su bulundurmasının daha az olası olduğunu söyleyen araştırmacılar, sıvı suyun bu dünyalarda da bulunmasının hâlâ ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı.

Bu Güneş sisteminin, şimdiye kadar bulunmuş en büyük sayıdaki Dünya boyutunda gezegen sayısına ve sıvı suyunu destekleyebilen en fazla sayıda gezegene sahip olduğuna dikkat çeken araştırmacılardan Michaël Gillon, sistemin son derece heyecan verici olduğunu, çünkü yalnızca fazla sayıda gezegen bulundurmasının yanı sıra, hepsinin de Dünya büyüklüğünde olduğunu söylüyor.

Araştırmacılardan Amaury Triaud, bu sistemdeki yıldızın bir “ultra-cüce” ​​olduğunu ve bunun gezegenler için ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturuyor:

“TRAPPIST-1 gibi cüce yıldızlardan çıkan enerji, Güneş’imizinkinden çok daha zayıftır. Gezegenlerin, eğer yüzey suyu varsa bu da Güneş Sisteminde gördüğümüzden daha yakın yörüngede olması gerektiği anlamına geliyor. Neyse ki, bu tür kompakt yapılandırma sadece TRAPPIST-1 etrafında görüyoruz.”

Başka Dünyalara Ulaşmak

Sistem, yalnızca 40 ışık yılı uzağımızda bulunuyor. Kozmik ölçülerde, bu uzaklık neredeyse kapı komşusu olduğumuz anlamına geliyor. Elbette ki, bugün sahip olduğumuz teknoloji ile sisteme ulaşmamız yüz milyonlarca yıl alabilir, ancak, Dünya’nın ötesinde potansiyel yaşam arayışımıza dair konuşmaların sesinin biraz daha yükseleceğini söyleyebiliriz.

Kaynak: NASA. “NASA Telescope Reveals Largest Batch of Earth-Size, Habitable-Zone Planets Around Single Star.” https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-reveals-largest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around

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