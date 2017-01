NASA, Demir Dünyayı Araştırmayı Planlıyor

1.7k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Bilim insanları, Güneş Sistemi 10 ile 20 milyon yaşında iken diğer kütlelerle çarpışması sonrasında dışındaki kaya katmanını kaybettiği varsayılan Psyche’nin, Güneş ile Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık 3 katı kadar uzaklıktaki ana asteroit kemerinin içerisinde bulunduğunu düşünüyorlar.

Bilgisayar simülasyonları gösteriyor ki, tekrar eden çarpışmalar, bu küçük gök cisminin nikel ve demir dünyasına dönüşmesini sağlamış olabilir.

130 mil genişliğindeki bu asteroidin üzerinde o kadar çok metal var ki, bir şekilde Dünya’ya getirilebilirse yalnızca üzerindeki demirin şu anki değerinin kabaca 10.000 katrilyon dolar olabileceği düşünülüyor.

Bu miktarın üzerine asteroit üzerinde yüksek konsantrasyonlarda bulunması muhtemel nikel, bakır, kobalt, iridyum, platin, altın ve renyumu da ekleyince, Psyche’nin değeri onlarca kat artıyor.

Her ne kadar bu asteroidin Dünya’ya getirilmesi yakın zaman içerisinde mümkün olmasa da, NASA tarafından fonlanan yeni bir görevde, Psyche’nin gizemli kökeninin ve gezgenler ile diğer gök cisimlerinin çekirdek ve diğer katmanlarına nasıl ayrıldığının çözümlenmesi amaçlanıyor.

Bu görevde elde edilen veriler ile ayrıca, yaşamın kimyasal yapı taşlarının gezegenlere mi özgü olduğu yoksa çarpan asteroitler ve kuyruklu yıldızlar ile mi taşındığı sorusunun cevabının verilmesi de mümkün olabilir.

Eğer gezgenler su ve karbon temelli bileşikleri doğal eklenme süreci ile sağlamışlarsa ve herhangi bir göktaşı bu bileşikleri gezegenlere taşımamışsa, her kayalık gezegenin yaşamın başlaması için muhtemel yerler olduğu söylenebilir.

Psyche’nin ölü bir gezegenin çekirdeği olduğu düşünülüyor. Fakat durum böyle değilse, 130 mil genişliğindeki bu metal topunun yapısı daha da garip bir hal alıyor. Bu kütle Güneş Sistemi içerisinde bir araya gelmiş olabilir ve en başından beri hiç erimemiş bir kütle olarak bulunuyor olabilir.

Bu durum, kimyasal ve fiziksel olarak mümkün. Fakat böyle oluşmuş bir nesnenin varlığı ile ilgili herhangi bir delil henüz elde edilemedi.

Kameralar, magnetometreler ve gama nötron spektrometresi ile araştırma kapsamında toplanan veriler sayesinde, Psyche’nin bir çekirdek mi yoksa başından beri var olan bir kütle mi olduğu konusu açığa kavuşturulabilecek. Ayrıca Psyche’nin içten dışa doğru mu yoksa dıştan içe doğru mu donduğu ve yüzeyinde geçmişinden kalma ya da daha sonradan edinilmiş herhangi bir kaya kalıntısının olup olmadığı da çözümlenebilecek.

Bu görev dahilinde Dünya’ya Psyche’den örnek getirilmesi mümkün değil. Fakat bundan sonraki görevlerde Mars ve ötesine seyahat için Psyche su ve yakıt üretimi için bir durak noktası olabilir.

Güneş enerjisi ile çalışacak Psyche uzay aracının 2023 yılında göreve başlaması planlanıyor. Bu uzay aracının asteroide ulaşması yaklaşık 4,5 yıl sürecek ve ilk görevi yaklaşık 20 ay sürecek.

Kaynak: Step Aside Iron Man, NASA’s Going to Explore a Strange Iron World, Seeker, http://www.seeker.com/nasa-mission-asteroid-psyche-solar-system-planets-2186329910.html

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.