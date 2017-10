Kuşların Kanat Renkleri, Uçuş Performansını Etkiliyor Olabilir

Bir havacılık ve uzay mühendisinin, kuşlar hakkında yeni bir soruyu gündeme getirmesine pek sık rastlamayız. Ancak, New Mexico State University’den mühendis Abdessattar Abdelkefi ve araştırma grubu tam olarak bunu yaptı ve yüksek irtifada uçan kuşların kanatlarının renklerinin uçuş performansı ile ilişkisini gösterdi.

Birçok yüksekte uçan büyük kuş gibi, albatrosun kanatlarının da alt kısmı açık renkliyken üst kısmı koyu renklidir. Bu durumun neden böyle olduğuna yönelik daha öncelerde yapılmış önermelerde, kamuflaj konusu üzerinde duruluyordu.

Fakat, kuşların kanatlarının renkleri ile uçuş sırasında havada kalma süresi arasında bir bağlantı olabilir. Yükseklerde uçan kuşların büyük çoğunluğu, kanatlarını çırpmak yerine hava akımından faydalanarak havada süzülür.

Abdelkefi öncülüğündeki araştırmacıların keşfine göre, kanadın üst kısmı siyah olduğu zaman güneş ışığı daha iyi soğrulabiliyor ve kanadın üst kısmının sıcaklığı alt kısmına göre yaklaşık 10 santigrat derece daha yüksek oluyor. Bu durum, kanadın üst yüzeyindeki hava basıncının azalmasına sebep olurken, hava direncini azaltıyor ve ekstra bir taşıma gücü oluşturuyor.

Her ne kadar ısıl görüntüleme çalışmaları kanadın üst kısmının güneş ışığında daha sıcak olduğunu gösterse de, bu durum ile hava direnci ilişkisini güçlendirmek ve diğer kuşlarda da benzer faydaları sağladığını ortaya koymak için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Diğer bir taraftan, şu ana kadar elde edilen veriler üzerinden deniz üstünde uçan uzaktan kumandalı hava araçlarının tasarımlarının iyileştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi mümkün.

Kaynak: Thermal impact of migrating birds’ wing color on their flight performance: Possibility of new generation of biologically inspired drones, Journal of Thermal Biology Volume 66, Pages 27-32 https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2017.03.013

