‘Kızıl Nova’ Patlaması Geliyor

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Bir grup gökbilimci, 2021-2023 yılları arasında bir çift yıldızın birleşerek patlayacağını ve kısa süreliğine gökyüzündeki en parlak objelerden birini oluşturacağını öne sürüyor. 2013 yılında incelenmeye başlayan ikili yıldız sistemi KIC 9832227’nin yörünge hızının her geçen an daha da arttığı tespit edilmişti. Buna dayanarak iki yıldızın birbirine yaklaştığını öne süren araştırmacılar iki yıldızın atmosferlerini de paylaştıklarını belirtiyor.

Benzer şekilde, 2008 yılında hiç beklenmedik bir anda patlayan V1309 Scorpii sistemindeki iki yıldız da atmosferlerini paylaşıyor ve hızlanarak tur atmaya devam ediyorlardı. ‘Kızıl nova’ olarak patlayacak olan KIC 9832227’nin kesin patlama zamanı yeni araştırmalar ile belirlenecek ve bu gerçekleştiğinde biz de şovu izleyebileceğiz.

University of Wyoming ve Calvin College’den Fizik ve Astronomi Anabilim Dalı araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, artı eksi bir yıl hata payı ile 2022 yılı içinde bir yıldız çiftinin, bizim gökyüzümüzdeki en parlak objeyi oluşturacak biçimde birleşerek patlayacağı ortaya koyuldu. Bu tip yıldız katastroflarının ne zaman meydana geleceği veya tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek oldukça zor bir süreçtir.

Ne var ki, bahsi geçen ikili çok iyi bilinen ve daha önceden gözlemlenmiş örnekler ile iyi dokümante edilmiş bir ölüm dansını yapmakta olduğundan, araştırmayı yürüten ve çalışmalarını American Astronomical Society’nin yıllık toplantısında sunan bilim insanları, bu kaçınılmaz birleşmenin 5 yıllık süre zarfı içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

KIC 9832227 adı ile bilinen ikili sistemi 2013 yılında incelemeye başlayan araştırmacılar bu gök cisminin titreşen bir yıldız mı yoksa gerçekten ikili bir yıldız sistemi mi olduğunu anlayabilmek için çalışmalar yürüttüler. Bu noktada sürekli olarak hızlanan bir yörünge hızını tespit eden bilim insanları, sisteme dahil olan iki yıldızın sürekli biçimde birbirine yaklaşmakta olduğunu ortaya koydu.

Üstteki görselde ifade edildiği gibi aynı zamanda birbirlerinin atmosferini paylaşacak kadar yakın olan bu yıldızlar (görsel bahsi geçen KIC 9832227 sistemindeki birleşmeyi temsil etmemektedir), araştırmacıların daha önce benzer bir uzay fenomenini gözlemledikleri V1309 Scorpii’yi de anımsatıyor.

Aynı şekilde gittikçe hızlanarak kendi etrafında dönen ve birleşik atmosferi bulunan iki yıldızın 2008 yılında birleştiği V1309 Scorpii sayesinde, geçmiş 3 yıllık çalışmada diğer olası açıklamaları da saf dışı bırakarak, iki üniversitenin araştırmacıları önümüzdeki 5-6 yıllık süreci takiben KIC 9832227’yi de aynı sonun beklediğini ortaya koydu.

‘Kızıl Nova’ olarak patlayacak olan iki yıldızın tam olarak ne zaman kesin bir biçimde birleşerek bu fenomene yol açacağı ise önümüzdeki yıllarda sürecek olan incelemelerle ve veri analizleri ile netleşecektir. Günü ve saati öğrendikten sonra umuyoruz ki bizlere de bu şovu izlemek düşecektir.

Makale Referans: DOI: 10.1126/science.aal0579

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