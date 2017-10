Hızlı Salmonella Testi ile İnsan ve Hayvanlar İçin Besin Güvenliği Artıyor

Dünyanın her bölgesinde gıda kaynaklı hastalıkların en temel sebebi olan Salmonella bakterisinin tespiti için güvenilir ve hızlı yeni bir test geliştirildi. Salmonella hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa sebep olabiliyor. Raporlanan birçok vaka ise insanların evcil hayvan ya da çiftlik hayvanlarına teması sonrası ortaya çıkan hastalık halindedir.

Eskiden günler süren test şimdi ise 24 saat sürmekte ve en azından Salmonella Dublin adı verilen bir Salmonella türünde tespit 100 kat daha gelişmiş şekilde sağlanmakta. Salmonella Dublin insanlık için yeni gelişen bir endişe kaynağı ve kültür ortamına yetişmesi çok zor olduğundan tanısı da oldukça zor.

Yeni yöntem, öncelikle otomatize besin güvenliği testleri için geliştirildi, sonrasında ise daha geniş örnek tipleri üzerinde adapte edildi. Bu yeni yöntemle, çevresel ve bez, dışkı, süt ve kan gibi klinik örneklerdeki bakteriler tespit edilebiliyor.

Journal of Veterinary Diagnostic Investigation’da yayımlanan son çalışmaya göre bu test mevcut prosedürlere göre tanı zamanını 5 gün kadar daha iyileştiriyor.

Yeni test ile 24 saatlik bir sonuç süresi olduğundan, veteriner ve klinikler diğer hayvanlar Salmonella’ya maruz kalmadan testi yapıp kısa süre içerisinde sonuçları alabiliyor. Hızlı tanı yanı zamanda enfekte olan hayvanların hızlıca karantinaya alınmasına da olanak sağlıyor.

Salmonella Dublin, sığırlarda “konakçı bağımlı” olarak yaşamakta; yani enfekte olan hayvanlar kalıcı olarak ya da uzun süreli taşıyıcı olabilmekte ve sürüdeki diğer hayvanlar – özellikle de buzağılar- için risk oluşturmakta.

Bu tür, enfekte olmuş hayvanlarla temasa geçen – pişmemiş süt içerek ya da kontamine olmuş diğer besin maddelerini tüketerek- insanları da enfekte edebilmekte. Salmonella Dublin, diğer Salmonella türlerine göre insanlarda daha yüksek hastaneye yatış ve ölüm oranına sahip. Aynı tifo gibi Salmonella da vücut dokularının sistemik enfeksiyonuna yol açmakta.

Klinik hastalık belirtileri olmadan dağılması sebebiyle Salmonella’nın veteriner tesislerinde gözetim altına alınması oldukça önemli.

