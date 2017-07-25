Fotosentez Yapmayan Bir Asalak Bitki Türü Daha Tanımlandı

Görsel Telif: SUGIMOTO Takaomi

Japonya’nın Okinawa bölgesinde bulunan dönencealtı (alt tropikal) adası Ishigaki’de fotosentez yapmayan yeni bir asalak (parazitik) bitki türü keşfedildi. Kobe Üniversitesi’nden Kenji Suetsugu liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından tanımlanan bitkiye Sciaphila sugimotoi adı verildi. Çalışmanın ayrıntıları Phytotaxa dergisinde yayımlandı.

Bazı bitki türleri fotosentez yapmaz. Yani enerjiyi güneş ışığından elde etmek yerine, mantarlar ya da küfler gibi ev sahiplerinin köklerinden alırlar. Mikoheterotrof (İng. mycoheterotroph) yani mantarcı-yanbeslek olarak bilinen bu bitkiler, sadece çiçek açıp meyve verme sürecinde toprak üstünde görülebilirler. Çoğunun çiçeklenme dönemi çok kısadır ve büyüklük olarak da çok ufaktırlar. Bu da onları bulmayı ve sınıflandırmayı güçleştirir. Japonya’da yeni bir bitki türünün keşfedilmesi ise zaten ender bir olaydır; çünkü bölgenin florası üzerinde geniş kapsamlı araştırmalar yapılmış ve ayrıntılı belgelendirmeler tamamlanmış durumdadır. Mantarcı-yanbeslekler ise bu açıdan istisnai bir grup oluşturuyor.

Yeni türü tanımlayan ekibin lideri Prof. Suetsugu, Japonya’daki mikoheterotrof bitkilerin dağılımının belgelenmesi ve sınıflandırılmaları üzerinde çalışıyor. Kendisi 2016 yılının Ekim ayında bir başka mantarcı-yanbeslek tür olan Gastrodia kuroshimensis‘i de tanımlayan ekibin lideriydi. (Bkz. Fotosentez Yapmayan ve Çiçek Açmayan Bitki Keşfedildi)

Ekim 2016’da, Suetsugu ile birlikte çalışan Kyoto Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Tatsuki Nishioka tarafından, Ishigaki Adası’ndaki Omoto Dağı yakınlarında bilinmeyen bir başka mikoheterotrofun keşfi yapılmıştı. Prof. Suetsugu bu bitkinin şekilbilimsel (morfolojik) özelliklerini inceledi. Sonuçlara bakılırsa, bitki Sciaphila nana ile akrabaydı ama S.nana‘nın erkek çiçeğinin başında 3 tane küresel yumru varken, yeni keşfedilen bitkininkinde 6 yumru vardı. Böylece farklı bir tür olduğuna karar verilen bitkiye, örnekleri toplayarak bitkinin tanımlanmasında oynadığı önemli rolden ötürü, Kyushu Üniversitesi’nden Takaomi Sugimoto’nun adı verildi.

Sciaphila sugimotoi bitkisi, yüzeyin 5 ila 10 cm üzerinde bulunuyor ve çapı yaklaşık 2 mm kadar olan eflatun çiçekleri oluyor. S.sugimotoi gibi mantarcı-yanbeslek bitkiler, orman ekosistemlerinde asalak olarak yaşıyorlar. Gelişmeleri için kaynakların bol olduğu, sağlıklı ve durağan bir ekosisteme gereksinim duyuyorlar. Dolayısıyla mikoheterotrof türlerin keşfi, bulundukları bölgenin yüzeyinin altında, mantargil ağı içeren zengin bir habitat olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Phys.org, “New non-photosynthesizing plant species discovered on Ishigaki island, Japan”

<https://phys.org/news/2017-07-non-photosynthesizing-species-ishigaki-island-japan.html>

İlgili Makale: “Sciaphila sugimotoi (Triuridaceae), a new mycoheterotrophic plant from Ishigaki Island, Japan” Phytotaxa, 2017.

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