DNA Ne Yapar?

*Her protein farklı amino asit kombinasyonlarından oluşur. Böylece kendi benzersiz 3 boyutlu yapılarını ve vücuttaki işlevlerini kazanırlar.

*Hücre, DNA kodunu üçer bazlı gruplar hâlinde okur. Kodon adı verilen her bir baz üçlüsü, protein sentezi sırasında hangi amino asitin ekleneceğini belirtir.

