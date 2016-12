Disleksi benzeşimli yazı fontu

1.4k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Aşağıda gördüğünüz font disleksik olmanın nasıl bir şey olduğunu gösteriyor.

Reklam dünyasında çoğu font belli bir mesafeden görülmek üzere tasarlanıyor. Daniel Britton’un fontunu farklı yapan ise, bir cümle kurmaya çalıştığınızda disleksinin bir insanda okurken nasıl zorluk yarattığını görebiliyor olmamız.

Tasarımcı, bu okuma bozukluğunun az araştırıldığını veya yanlış anlaşıldığını düşündüğü için bu fontu okuldaki son yılında disleksi hakkında farkındalık yaratma amacıyla yaratmış.

Britton disleksi hakkındaki genel görüşün insanların tembel veya aptal olması üzerinde yoğunlaştığını düşünüyor. “Disleksi simüle edilmek istenildiğinde harfler flulaştırılıyor, kelimenin sonuna ‘e’ harfi konuluyor veya harflerin arasındaki boşluk fazlalaştırılıyor” diyor Britton. Kendisi de disleksik olduğu için kampanyanın yaygınlaştırılmasını istiyor.

İnsan beyni tasarlanan fontu halen deşifre edip okuyabiliyor, bu yüzden bu fontu okumak tam olarak disleksik olmayı simüle etmiyor. “Bir sürü disleksik insan için harflerin ve sayıların sayfanın içinde yer değiştirmiyor olması, renkler de aynı kalıyor. Beyin ve göz arasında bir iletişimsizlik oluyor. Bilgiyi görebiliyorsunuz, her harfi mükemmel bir şekilde okuyabiliyorsunuz ama bilgiyi işlemeniz için sizi durduran bir şey var. Disleksik olmayan bir insanın okuma hızını düşürmek için Britton harflerin %40’ını sildi. Britton bu yazıya bakınca disleksik bir insanın ne gördüğünü görmediğimizi, sadece okuma zorluğunun insanda nasıl bir stress yarattığını göstermek istediğini söylüyor.

Dysleksia International’a göre bu hastalık dünya genelinde 700 milyon insanı etkiliyor. İnsanın okuma zorluğu olarak bilinen bu hastalık aynı zamanda yazmayı, hecelemeyi ve kişinin akademik başarısını, özgüvenini etkiliyor.

