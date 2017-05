Bilinç ile Kuantum Mekaniği Arasında Bir İlişki Olabilir mi?

Görsel Telif: Dominic Lipinski/PA

Belki de kuantum fiziğindeki en merak uyandırıcı ve ilginç olay, Einstein’ın “hayaletimsi etki” olarak adlandırdığı kuantum dolaşıklıktır. Bu etki, kuantum bilgisayarların çalışmasının altında yatan etkidir. Kuantum bitler, bilgiyi işlemek için dolaşıklığı temel alırlar. Bu etki ayrıca, kuantum ışınlanma fikrinin de temelini oluşturur.

Basitçe anlatmak gerekirse; dolaşık parçacıklar, aralarındaki uzaklık ne olursa olsun birbirlerini etkilerler. Yani parçacıklardan birinin durumuna ilişkin ölçüm, bir diğerinin durumunu anında etkiler. Bununla beraber, bu etki “hayaletimsidir”, çünkü kuantum fiziğinin yasalarına uymasına rağmen, dolaşıklık henüz keşfedilmemiş daha derin bir teoriyi açığa çıkarıyor gibi görünmektedir.

Bazı fizikçiler, bu daha derin teoriyi tanımlama konusunda çalışmalar yürütüyor, fakat şimdiye kadar henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

Dolaşıklığın kendisi için, en ünlü deney 1964 yılında fizikçi John Bell tarafından geliştirildi. Deneyin amacı parçacıkların gerçekten bir diğerini, bu şekilde etkileyip etkilemediğini belirlemekti. Kısaca açıklamak gerekirse; Bell deneyi bir çift dolaşık parçacık içeriyor. Parçacıklardan birisi A konumuna gönderilirken, diğer parçacık B konumuna gönderiliyor. Parçacıkların yeni konumlarında, bir cihaz parçacıkların konumunu ölçüyor. Ölçüm cihazlarının ayarları rasgele ayarlanıyor, böylelikle ölçüm anında A konumunun, B konumundaki (veya tam tersi) ayarları bilmesi imkânsız hale geliyor. Tarihsel açıdan, Bell deneyi, hayaletimsi teoriyi desteklemiş durumdadır.

Perimeter Enstitüsü’nden teorik fizikçi Lucien Hardy, A ile B arasındaki ölçümlerin maddelerin dünyasından tamamıyla ayrı olabilecek bir şey tarafından kontrol edilebileceğini öne sürdü: İnsan zihni.

Fikir, Fransız filozof ve matematikçi Rene Descartes’in zihin-madde ikiliği adındaki teorisinden türetildi. Bu yeni fikir, Bell deneyinin, beyin etkinliklerini okuyabilmek için EEG cihazlarına bağlanmış 100 insan içeren bir versiyonunu içeriyor. Bu cihazlar, birbirlerinden 100 kilometre uzakta konumlanmış A ve B ölçüm cihazlarının ayarlarını değiştirmek için kullanılacak.

Araştırmak istedikleri radikal olasılık; (çeşitli rasgele sayı üreteçleri kullanmak yerine) insanlar ayarları değiştirmeye karar verdiğinde, Bell eşitsizliğiyle uyum içerisinde kuantum teorisinin ihlalini görmeyi beklemeleri. Eğer ölçümler arasındaki korelasyon daha önceki Bell deneyleriyle uyum göstermezse, A ve B’nin standart fiziğin krallığı dışındaki faktörler tarafından kontrol edildiğini gösteren bir kuantum teorisi ihlali var olabileceği anlamı doğacak.

Bunun anlamı şu olabilir: insan zihni (bilinç), fiziğin kontrol ettiği normal maddeden yapılmamıştır. Dahası, zihnin özgür iradeyle, fizik yasalarının üzerinden gelebileceği de düşünülebilir.

Bu da muhtemelen, bilim insanlarının bilinç problemi üzerinde ilk defa derin bir anlayış kazandığı an olacak.

