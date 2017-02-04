Bilim İnsanları, Bebekleri Mutlu Eden Şarkı Yaptılar

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Yetişkinlerin müziğe karşı olan duygusal tepkilerini inceleyen birçok araştırma mevcut. Fakat bebeklerle yapılan araştırmalar, sayılarının az olmasının yanı sıra genel olarak derleme niteliğindeler. Tabii ki bu durum, bebeklere soru sorup cevap almanın olağan zorluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bilim insanları, bebeklerin anne karnında olsalar bile müziği duyup hatırlayabildiklerini biliyorlar. Bebeklerin müzikle olan ilişkisi üzerine yapılan önemli bir araştırmanın bulgularına göre de yeni doğan bebekler, Aerosmith yerine Bach dinlemeyi tercih ediyorlar.

Şimdiye kadar yapılan en sistematik araştırma olan bu çalışmanın bulgularına göre, bebekler müzikteki ahengi tercih ediyorlar ve daha önce duydukları müziğin temposunu ve müzikal tınısını hatırlayabiliyorlar. Bebekler, genellikle bebeklerle konuşurken doğal olarak kullanılan ses tonuna yakın yüksek enerjili şarkı söyleyen kadın vokalleri daha çok tercih ediyorlar. Bu bulgular tabii ki önemli, fakat belki de en çok merak edilen bebeklerin müziğe karşı olan duygusal cevapları olabilir. Acaba hangi müzik tarzı bebekleri sakinleştiriyor ve mutlu ediyor olabilir?

University of London’dan Caspar Addyman ve psikolog Lauren Stewart, bebekleri mutlu ettiği bilimsel olarak kanıtlanmış müziği yapmayı başardılar.

Bilim insanları ilk olarak hangi seslerin ve müziğin bebekleri mutlu edebileceği üzerine çalışma yürüttüler. Caspar Addyman’ın daha önceki araştırması, çocuklara hitaben yapılmış şarkılar ve bebeklere seslenirken çıkarılan garip seslerle ilgiliydi. Lauren’in daha önceki araştırması da aklımıza takılan ve sürekli kafamızın içerisinde dönüp duran şarkılarla alakalıydı.

Bir başka adım da doğru besteciyi bulmaktı. Bunun için araştırmacılar, Grammy Ödülü sahibi Imogen Heap ile çalışma kararı aldılar.

Bebekleri hangi tarz seslerin ve müziğin mutlu edebileceği ile ilgili elde edilen bulguları Heap ile paylaşan araştırmacılar, ondan bir şarkı bestelemesini istediler. Bulgulara göre, bestelenmesi gereken müziğin majör perdesinde olması gerekiyordu ve trampet gibi müzik aletlerinin çıkardığı seslerden oluşan tekrar eden melodileri içermeliydi. Bebeklerin kalp atışları bizimkinden çok daha hızlı olduğundan, belki müziğin de biraz daha yüksek tempolu olması gerekiyordu. Son olarak da, enerjik kadın bir vokale ihtiyaç vardı, ideal olarak da bu kadın vokalin sesi bir bebeğin varlığında kaydedilmeliydi.

Heap, 4 adet melodi geliştirdi. Bu melodilerin 2’si hızlı diğer 2’si de yavaştı. Bu melodilerin basit sözlü ve sözsüz versiyonları vardı. Daha sonra melodiler, 6-12 aylık 26 bebek ile test edildi. Bu şarkılardan birisi açık ara daha çok tercih edilir görünüyordu. Bebeklerden 20 tanesi bu şarkıya olumlu tepki verdi. Tahminlerle orantılı olarak, bu melodi hızlıydı ve Scout tarafından yazılmış bir mani ile başlıyordu.

Ailelerin hangi müziği tercih ettiklerini onlara sorarak öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki bebeklerin hangi müziği tercih ettiğini, ebeveynlerine sorarak bir nebze olsun anlamak mümkün. Çünkü her ebeveyn, kendi bebeğinin her hareketini gözlemler. Fakat araştırmacılar yine de bebeklerin görüntülerini kaydettiler ve şarkılara verdikleri dans, kahkaha ve gülümseme gibi tepkileri incelediler.

Araştırmacıların elinde kazanan bir melodi vardı. Bu melodiyi bir şarkıya dönüştürmek ise bundan sonraki aşamayı oluşturuyordu. Bu sebeple, yaklaşık 2500 ebeveynin yer aldığı bir grupta çocuklarının hangi şarkılardan daha çok hoşlandığı üzerine oylama yapıldı. Oylamada ilk ona giren şarkılarda içerisinden de sözler belirlendi. Sonuçlara göre, bebekler ‘’la’’ gibi tınılı seslerden değil de patlamalı seslerden yani ‘’pa’’ ya da ‘’po’’ gibi seslerden daha çok hoşlanıyorlar. Bu sonuçlar üzerinden, titizlikle şarkı sözleri üzerinde çalışıldı.

Bütün çalışmaların ardından elde edilen şarkı, bir kez daha bebekler ile beraber dinlenildi ve sonuç teyit edildi. Eğer hazırsanız bu şarkıyı aşağıdaki videoda dinleyebilirsiniz.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

Babies remember melodies heard in womb, study suggests, The Guardian, Retrieved from https://www.theguardian.com/science/2013/oct/30/babies-remember-melodies-womb-study

Infant Music Preferences: Implications for Child Development and Music Education,Texas Music Education Research 2000, Retrieved from https://www.tmea.org/assets/pdf/research/TexasMusicEducationResearch_2000.pdf#page=26

TREHUB, S. E. (2001), Musical Predispositions in Infancy. Annals of the New York Academy of Sciences, 930: 1–16. doi:10.1111/j.1749-6632.2001.tb05721.x

The Laughing Baby, The Baby Laughter project, Retrieved from http://www.babylaughter.net

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