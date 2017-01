Bağırsak Mikroorganizmaları Psikolojinizi Etkileyebilir

1.4k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Yapılan yeni bir çalışmada, bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikroorganizmanın karmaşık topluluğunun vücudumuzla olan ilişkisi ile ilgili yeni bulgular elde edildi.

University of Exeter Medical School’dan ve University of Zaragoza’dan araştırmayı yapan bilim insanları, ince bağırsakta bulunan mikrobiyotanın kritik detektörü olan ve TLR2 olarak bilinen bir proteini çalıştılar.

Yapılan bu çalışma hücre kültürleri içerisinde gerçekleştirildi ve laboratuvar farelerinde de doğrulandı. Bu, mikrobiyotanın serotonin taşıyıcı aktivitesini düzenleyerek insan psikolojisini de etkileyebileceğinin güçlü delillerini sunuyor. Serotonin taşıyıcı birçok hastalık ile de ilişkili. Bu çalışmayla da görülüyor ki, bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar bu taşıyıcıyı etkileyerek serotonin seviyesini kontrol edebiliyor.

PLOS ONE dergisinde bulguları yayımlanan bu çalışmada, vücudumuzun içerisindeki mikroorganizmaların görünmez dünyası ile sağlığımız ve hatta ruh halimiz arasındaki karmaşık ilişki anlamlandırılıyor. Daha önce de California’dan bilim insanları, bağırsaklardaki bakterilerin Parkinson rahatsızlığında rolü olduğu ortaya konmuştu.

İltihabi bağırsak hastalığının TLR2’nin düzgün bir şekilde fonksiyonunu yerine getirmemesiyle tetiklendiği düşünülüyordu. Fakat bu durumun arkasındaki mekanizma tam olarak anlaşılabilmiş değildi. Yapılan bu çalışmada, TLR2 ile iltihabi bağırsak hastalığı arasındaki ilişkinin mekanizması daha detaylı çözümleniyor.

Yayımlanan makalenin önermesi şu şekilde; TLR2 proteini, depresyondan iltihaplı bağırsak hastalığına kadar geniş bir skaladaki durum açısından oldukça önemli olan serotoninin erişilebilirliğini değiştiriyor. Yani bağırsaklarınızdaki mikroorganizmaların sağlığı, hem ruh halinizin değişmesine ve hatta depresyona yol açabilecekken aynı zamanda birçok farklı rahatsızlığa yakalanmanıza da neden olabilir.

İlgili Makale: Eva Latorre, Elena Layunta, Laura Grasa, Marta Castro, Julián Pardo, Fernando Gomollón, Ana I. Alcalde and José E. Mesonero. ‘Intestinal serotonin transporter inhibition by Toll-like receptor 2 activation. A feedback modulation. PLOS ONE, 2016 DOI: 10.1371/journal.pone.0169303