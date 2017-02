Amerika’nın Derinlerinde Yüksek Miktarda Erimiş Karbon Stoku Keşfedildi

2.8k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Dünya’nın derinliklerinde ne olduğunu haritalandırmak için dünyanın en büyük sismik sensör ağını kullanan bilim insanları, Amerika’nın altında tanımlanmamış erimiş karbon rezervi keşfettiler. Öyle ki, bu rezerv yaklaşık olarak 1.8 milyon kilometre karelik bir alanı kaplıyor.

Amerika’nın batısında kabaca 350 kilometre derinlikte yer alan bu rezerv, gezegenin içinde ne kadar erimiş karbon bulunduğu konusundaki varsayımların oldukça ötesinde yer alıyor.

Bu rezerv, fiziksel olarak ulaşılıp araştırılamayacak kadar derinde yer alıyor. Fakat, University of Royal Holloway London’dan bilim insanları, 583 sismik sensörün yer aldığı bir sensör ağını kullanarak Dünya’nın üs çekirdek kabuğundaki garip titreşimleri tanımlayabildiler.

Üst çekirdek kabuğu, gezegenimizin en dış kabuğunun altında yer alıyor ve yaklaşık 410 kilometre derinliğe kadar uzanıyor.

Bu katman içerisinde, yerkabuğunun yakınlarındaki sıcaklık skalası 500 ila 900 santigrat derece arasında değişiyor. Fakat merkezi çekirdeğe yaklaştıkça sıcaklık 4000 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor.

Bu sıcaklıkta, kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat gibi karbonat iyonu içeren bütün bir karbonatlar grubu eriyebiliyor. Bu erimiş karbonun da çekirdek kabuğunun iletkenliğinden sorumlu olduğu düşünülüyor.

Erime süreci, ayrıca, sismik modellerin benzersiz bir imzasını üretiyor. Bu imza, yüzeydeki sensörler tarafından yer hareketinin elektrik sinyaline çevrilmesiyle okunabiliyor.

Sensörlerden elde edilen verilerden yola çıkan bilim insanları, Dünya’nın üst çekirdek kabuğunun 100 trilyon metrik tona kadar erimiş karbonu içerisinde barındırdığı varsayımında bulunuyorlar. Bu sayı, daha önce düşünülen miktarın çok üstünde.

Her ne kadar yerin bu kadar altındaki erimiş karbon stokunun şimdilik bize bir etkisi bulunmasa da bir gün bu erimiş karbonun yeryüzüne ulaşabilme ihtimali var. Bu karbon stokunun yalnızca %1’inin yeryüzüne ulaşmasının atmosferde yaratacağı etki, 2.3 trilyon varil petrolün yakılması ile eşdeğer.

