Akrepler Tehlike Anında Hem Kuyruklarını Hem de Anüslerini Bırakıyorlar!

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Akreplerin kuyruklarından tutulduğunda ya da tehlike anında kaçmak ve/veya hedef şaşırtmak için kuyruklarını bıraktıklarını biliyoruz. Fakat görünen o ki akrepler, kuyruklarını bırakırken yalnızca kuyruklarından değil aynı zamanda dışkılama yeteneklerinden de vazgeçiyorlar. Kuyruklarıyla beraber anüslerini de bırakıyorlar.

Bilim insanları Güney Amerika’nın kuzeyindeki ormanlarda, kaçarken kuyruklarını bırakma güdüsüne sahip Ananteris türüne ait 14 akrep keşfettiler.

Akrepleri laboratuvar ortamında inceleyen bilim insanları ilginç sonuçlara ulaştılar. İlk olarak laboratuvar ortamında zorla kuyrukları bıraktırılan akrepler, yine laboratuvar ortamında yaşamaya bırakıldı. Hayatta kalmayı başarabilen akreplerin bacakları birkaç gün içerisinde iyileşse de, anüslerini ve boşaltım sisteminin büyük bölümünü içeren kuyruk kısımları yenilenemedi, ve bu halde de en fazla 8 ay yaşayabildiler.

Bu deneylerin ardından elde edilen en ilginç bilgi ise erkek akreplerin dişilere göre kuyruklarını bırakmaya daha hevesli olmalarıydı. Bu davranışların gözlemlenmesinin ardından bilim insanlarının aklına dişi ve erkek akrepler arasında evrimsel süreçte birtakım davranışların takaslanabilmiş olabileceği sorusu geldi. Ayrıca yine elde edilen ilginç bir bilgiye göre 8 ay boyunca dışkılarını yapamayacak olsalar dahi erkek akrepler kuyruklarını bıraktıktan sonra hemcinslerinin tersine avlanabilirler ve çiftleşebilirler.

Kaynak: DOI: 10.1371/journal.pone.0116639

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