Yarasa Gibi Uçan Biyo-Taklitçi Robot

Bilim ve teknik mühendislik işbirliğinin çok yeni bir üyesi olan uçan makine, tam bir yarasa gibi görünüyor ve yarasa gibi manevra yapıyor. Otonom veya başka bir deyişle özerk olarak hareket edebilen robo-yarasa yalnızca 93 gram ağırlığında.

Robotun manevra kabiliyeti ve hareket biçimleri çok düşük bir ağırlığa sahip olan silikon temelli zarsı yapının karbon fiber kemiklerin (robot iskeleti) üzerine sarılması ile elde edilen kanat formlarından kaynaklanıyor. Son derece yarasa kanadı biyo-benzeri olan bu yapı ile çok önemli yetenekler kazanan yarasa robot üzerine gerçekleştirilen çalışmanın tüm detay ve sonuçları geçtiğimiz hafta Science Robotics‘de yayımlandı.

Her kanattaki dokuz ayrı eklem noktasının haricinde, ayarlanabilir bacak uzuvları da kanatlara gömülmüş halde bulunuyor. Bu özellik de kuyruk zarının deformasyonu ile yönlendirilmesini sağlıyor.

Bu vücut bileşenlerini robotun keskin dönüşler ve dalışlar gibi yarasa benzeri hareketler yapmasına olanak sağlayan karmaşık algoritmalar koordine ediyor. Ancak, henüz yarasa sinyalini çıkaramıyor. Bekleyen zorlu görevler ise batarya ömrünü iyileştirme ve cihazın küçük ölçekli çarpmalara dayanabilmesini sağlamak için daha güçlü elektronik parçaların geliştirilmesi. Nihayetinde, mühendisler bu manevra kabliyeti oldukça yüksek olan dört pervaneli robot helikopter dron alternatifinin yeni bir yardımcı işlevi göreceğini umuyor. Öyle ki, tehlikeli afet bölgelerinden, enkaz arayışlarına kadar arama-kurtarma ekiplerinin de göz bebeği olacağı düşünülen bu yeni yarasa robotlar, her yere her şekilde uçarak ulaşabilecek ve konabilecek potansiyele sahip.

Tek eksiği, baş aşağı asılı kalabilmek olan bu yarasa robotların, çok uzun zamandan beri bilimcilerin ve mühendislerin aklında olduğunu ve bugüne kadar sayısız denemelerin yapıldığını söylemekte fayda var. Kısıtlanmayan hareketlilikleri ve manevra karakteristiği, kanatlarındaki fonksiyonel uçuş sağlayan 40’tan fazla aktif ve pasif eklemleri robotun dinamizminin de temelini oluşturuyor.

Kanat esnekliği ve karmaşık kanat kinematiği yalnızca biyoloji araştırmacıları için çok özgün bir perspektif kazandırmakla kalmıyor aynı zamanda aerial robotikte ve robot modelleme, dizayn ve kontrolündeki zorluklara karşın önemli alternatifler üretilmesini sağlıyor.

93 gram ağırlığındaki otonom uçabilen yarasa robot Bat Bot (B2), yarasa kanadının tüm morfolojik özelliklerini taklit ediyor. Araştırmacılar da bunun için yüzlerce yayılmış kontrol aküatörü kullanmak yerine, ileri derecede esnetilebilen silikon-temelli zarsı kanat yapısı icat etti.

Yarasaların uçuş mekanizmalarının temelini oluşturan yapı, yapay yarasa kanadında fazladan dominant kanat eklemlerini kullanmadan elde edilebildi. Biyolojik olarak çok anlamlı sonuçların üretilmesini sağlayan bu teknoloji hem asenkronik ve mediyolateral kol-kanat hareketleri ile bacaklarının dorso-ventral hareketlinin kombine edilmesi ile tam biyolojik taklit sağlıyor.

Yalnızca 56 mikremetre kalınlığındaki zarsı deri hem esneklik hem de eklemlerin hareket yeteneklerine büyük bir destek sağlıyor. Bu yapı ile entegre olan yarasanın yakın gelecekte tüm olası alanlarda kullanıma uyarlanması bekleniyor.

Kaynak: Lindzi Wessel, Watch a new robot fly just like a bat, 1 Şubat 2017, www.sciencemag.org/news/2017/02/watch-new-robot-fly-just-bat

Makale referans: Alireza Ramezani, Soon-Jo Chung, and Seth Hutchinson, A biomimetic robotic platform to study flight specializations of bats, DOI: 10.1126/scirobotics.aal2505; http://robotics.sciencemag.org/content/2/3/eaal2505