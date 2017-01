Yanmış Nişastalı Gıdaları Tüketmek Kansere Yol Açabilir

2.4k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

İngiltere’de devlete bağlı bir kurum olan Food Standards Agency tarafından yapılan yeni bir duyuruda, kanser riskini azaltmak için kahverengiye dönmüş ya da başka bir deyişle yanmış patates, ekmek ya da cips gibi besinleri tüketmekten kaçınmak öneriliyor.

Bu önerinin arka planında yer alan araştırma, hayvanlar üzerinde yürütülmüş ve insanlarda doğrulanmamış olsa da, daha sağlıklı bir beslenme düzeni için bu önerileri dikkate almak gerekiyor.

Önerinin yapılmasına sebep olan belirli bir kimyasalın, hayvan çalışmalarında kansere sebebiyet verdiğine işaret ediliyor. Akrilamid olarak bilinen bu kimyasal, nişastalı besinlerin yüksek sıcaklıklara ısıtılması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu sıcaklıkların genel olarak 120 santigrat derecenin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani evinizde tost ya da kızartma yaparken, rahatlıkla bu kimyasalın açığa çıkmasını sağlıyor olabilirsiniz. Her ne kadar yanmış ekmeğin tadını sevseniz de, içerisinde kansere sebebiyet verebilecek bir aromanın olduğunu da aklınızın bir köşesinde tutmanız gerekiyor.

Akrilamid vücuda girdiği zaman, glisidamide dönüşüyor ve glisidamid, DNA’ya bağlanarak mutasyonlara yol açabiliyor. Hayvan modeller üzerinde yapılan çalışmalarda, daha fazla akrilamid tüketen hayvanların kansere yakalanma risklerinin daha fazla olduğunun bulgularına ulaşıldı. Her ne kadar insan modeller üzerinde deneyler gerçekleştirilmemiş olsa da, aynı sürecin insanlarda da gerçekleşebileceği varsayımı yapılabilir. Bundan dolayı, İngiltere Gıda Standartları Kurumu (Food Standards Agency, FSA), bu kimyasalı barındırabilecek besinlerin yani yanmış nişastalı gıdaların tüketiminin mümkün olduğunca azaltılmasını öneriyor.

Bu amaçla başlatılan kampanya kapsamında, insanlara patateslerini ve ekmeklerini altın sarısı rengine gelinceye kadar pişirmeleri öneriliyor.

FSA aynı zamanda krakerler, bisküviler, cipsler ve kahveler gibi işlenmiş gıdalardaki akrilamid miktarının azaltılması için de çalışma yürütüyor. Şimdiye kadar İngiltere genelinde satılan bütün işlenmiş gıdalarda bu oran yaklaşık %30’a kadar azaltılmış durumda.

