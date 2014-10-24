Okullarda Öğrendiğimiz 10 Yanlış Bilgi !

Ekim 24th, 2014 Eğitim, Keşfet, Liste 7 comments

Okullarda Öğrendiğimiz 10 Yanlış Bilgi !

Ülkemizde sınıflarda sıralara oturan kolay etkilenen genç beyinler, öğretmenlerin her şeyi doğru bildiklerine inanırlar. Onlar kesinlikle hata yapmazlar diye düşünülür. Yanlış anlaşılmak istemeyiz, burada yerdiğimiz, bilim insanlarının yetişmesinde en değerli katkıları olan öğretmenler değildir elbette. Hatta aksine onları bilimin en değerli köşesine oturtmalıyız.

Bugüne kadar doğruluğundan emin olduğunuz ancak bu yazıyla birlikte aslında yanlış öğrendiğiniz 10 şeyi ele alacağız.

Başlayalım…

1.Derinin üzerinden mavi görünen damarlar kirli kan taşırlar.

mavi_damar

Ne olursa olsun kan daima kırmızıdır.  Damarlarımız mavi görünürler çünkü yağlar ışığın düşük frekanslarını absorbe ederler. Bu durum da yüksek enerjili mavi ışığın derimizden geçmesine sebep olur.

2. Yalnızca 5 duyumuz vardır.

susamak

Oysa; açlık, susanıklık, hareket, basınç, kaşıntı ve banyo ihtiyacı hissi gibi oldukça fazla duyumuz vardır.

3. Christoph Columbus’un dünyayı dolaşan masum bir insan olduğu.

Christoph_Columbus

Öncelikle Columbus’un zengin bir köle tücccarı olduğunu bilmekte fayda var. Telegraph’a göre: “Colombus erkekleri, kadınları ve çocukları İspanya’ya götürmek üzere alıkoymuş ve onları tıpkı sirk hayvanları gibi köleleştirmiştir. İnsanların çoğu yolculuk esnasında ölmüş ve kalanları da 6 ay içerisinde hayatını kaybetmiştir. Bu durum Colombus’u bulabildiği en iyi tipte 550 insanı seçtiği, adamlarına da istediklerini köle yapma emrini verdiği ve sonucunda da bir başka 600 insanın eklendiği ikinci yolculuk tutkusuna itmiştir. Avrupa’ya yolculuk esirler için oldukça zayıflatıcı olmuştur ve 200 esir bizzat Columbus’un emriyle gemiden atılmıştır. Adamlarının esir ettiği 600 insan hakkında ise hiçbir kayıt mevcut değildir.”

Yani Columbus okullarda anlatıldığı gibi masum bir şekilde dünya turuna çıkan bir insan değil, köleleştirmek üzere erkek, kadın ve çocuk arayan ve bu sebeple de dünyayı dolaşan bir canidir.

4. Çin Seddi Uzaydan çıplak gözle görülebilir.

cin_seddi

Gerçekte ise; Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülemediği gibi ancak bir radarla görülebilir.

5. Dilimiz farklı tadları algılayan bölgelere ayrılmıştır.

dil

Ağustos 2010’da The Journal of Cell Biology’de yayınlanan bir makaleye göre; ” elbetteki dilimizde farklı bileşiklere göre farklı duyarlılıklara sahip bölgeler vardır, fakat sıkça alıntı yapılan tatlı, acı, tuzlu, ekşi gibi tadları tamamen ayrı bölgelere yerleştiren dil haritası güvenilirliğini kaybetmiştir.”

6. Napolyon çok kısa boyludur.

napolyon

Tarih Napolyon’un 1.58 m boyunda olduğunu saptamıştır, ancak bugün Napolyon’un 1.73 m boyunda olduğu ve yaşadığı tarih aralığı için de ortalama boy olduğu ortaya çıkmıştır.

7. Beynimizin yalnızca %10’luk bir kısmını kullanırız.

human_brain_list

Aslında beynimizin tamamını kullanırız. John Hopkins’de bir nörolog olan Barry Gordon; ” Beynimizin tamamını kullanırız ve beynimizin büyük bir kısmı daima aktif haldedir.” diyor.

8. Boğalar kırmızı renkten nefret ederler.

bullfight

Boğalar hareket eden birçok objeye karşı taarruza geçerler. Mythbusters bu durumu sergileyerek test etmiştir; matadorlara kırmızı, beyaz ve mavi pelerinler verilerek boğaların aktiviteleri izlenmiştir.

9. Uzayda yer çekimi yoktur.

astronaut

Yer çekimi her yerde vardır. Dünya çevresinde dönen bir uzay mekiği aslında serbest düşmeye maruz kalır. Bu da yer çekiminin var olduğunu gösterir.

10. Elektronlar çekirdek etrafında düzgün bir yörünge izlerler.

elektron

Aslında, elektronlar çekirdek çevresinde titreyen dalgalı bir hareket yaparlar.

 

Görünüşe göre; hayatta duyduğunuz her şeye güvenemezsiniz, yalnızca bilime göre değil, her ne olursa olsun.

Benzer Yazılar

  • Enis Şah

    Eğitim müfredatının tekrar güncellenmesi gerekiyor.

  • Emel Özçelik

    Teşekkürler çok güzel bir site ve her gün yeni şeyler öğrenmek çok güzel…

  • Barış Gün

    “Görünüşe göre; hayatta duyduğunuz her şeye güvenemezsiniz, yalnızca bilime göre değil, her ne olursa olsun.”
    ee neye güveneceğiz?

  • Dilan Boz

    Demek ki tüm bilgilerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz…

  • Melih Akdemir

    Neyseki hayati tehlikesi yokmuş öğretilen yanlış bilgilerin:)

  • Volkan Bolat

    Ben zamanında bunlar ile ilgili yanlış bilgileri kendi ögretmenlerime söyledigimde ; eger sınav kagıdına benim ögrettiklerimi yazmaz ise; kalırsın..dediğinde sınava girmedigim, tepki ve kanıt olarak sınıfa getirdigim tüm sınıfın önünde dergileri okdugum focus bilim dergileriydi lise zamanlarımda deli gibi bilim dergileri okurdum..tabii ki sonra müdürün odası ..ne güzel egitim sistemi ama

  • Ali Ç

    Her yıl, yeni gelen 5.sınıf öğrencilerine sorarım. Hiç şaşmadan çoğunluk Güneşin dönmediğini belirtir.
    Bazı kalıplaşmış bilgilerin ezberlettirilmesi sonucu çıkartılan yanlış bilgi de şu:
    KALIP : Bitkiler gece solunum , gündüz fotosentez yapar…
    Öğrenciler sorgulamadan bu bilgiyi ezberledikleri için şu yanlış çıkarımda bulunuyorlar
    -Bitkiler gündüz solunum yapmazlar !
    Bu şekilde düşünenlerin 5. sınıflardaki oranı daha yüksek ne yazık ki !

© BilimFili 2014. Tüm yazılı ve görsel içerik kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir.