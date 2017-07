Karşımızdaki Kişinin Sosyal Statüsü Ses Tonumuzu Etkiliyor

Görsel Telif: Minerva Studio / ShutterStock

Stirling Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmaya göre, insanların kiminle konuştuğuna ve kendilerini o konuşmada ne kadar baskın hissettiğine bağlı olarak, ses tonlarını değiştirme eğiliminde olduğu ortaya çıktı.

PLOS ONE’da yayımlanan psikoloji araştırmasında, katılımcıların temsili bir iş görüşmesine alındığı belirtilirken, bu görüşme sırasında katılımcıların, farklı sosyal statüdeki kişilere göre ses tonlarını değiştirdikleri gözlemlendi.

İnsanlar yüksek statüdeki biriyle konuşurken kendilerini daha tiz bir ses tonuyla ifade ediyor. Araştırmacılar, kalın, erkeksi ve baskın bir ses tonu karşısında insanların seslerini daha da inceltme -tizleştirme- yoluna gittiklerini, bunun muhtemel sebebinin de; karşısındaki kişiye, itaatkâr biri olduğunun ve kendisi için bir tehdit oluşturmadığının sinyalini vermek istemesi olduğunu belirtiyorlar.

Prestijli ve baskın bir karakter olduğunu düşündüğümüz insanlar karşısında hem kadınların hem de erkeklerin seslerini inceltme ihtiyacı duyduğunu belirten araştırmacılara göre, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sesimizde yaptığımız bu değişiklikler, sosyal statüyle olan etkileşimimizde önemli bir rol oynuyor.

Öte yandan, kendilerini dominant olarak gören katılımcıların ise; ses tonlarını değiştirmesinin daha az muhtemel olduğu ve yüksek statüden biriyle konuşurken ses tonlarını düşürerek konuştukları gözlemlendi. Ancak, kendilerini prestij olarak yüksek gören bireyler ise insanların kendi düşüncelerine değer verdiğine inanarak, karşılarındaki kişi ne kadar baskın konuşursa konuşsun ya da kiminle konuşurlarsa konuşsunlar ses tonlarında herhangi bir değişikliğe gitmiyorlar. Bunun yanı sıra, katılımcıların, daha karmaşık, kişiler arası soruları yanıtlarken örneğin, çatışma durumunu bir işverene açıklarken, ses tonunu oldukça azalttıkları gözlemlendi.

İnsanların sosyal konumunun algısı ve sinyallerinin başkaları üzerinde etkili olduğunu belirten araştırma ekibi, bu sinyalleri anlamanın ve etkilerini keşfetmenin, insan davranışının önemli bir kısmını kavramada yardımcı olacağını söylüyor. Ayrıca, uzmanlar bu araştırmada belirlenen ses değişikliklerinin, konuşan iki insanın ve sosyal statü farkının bulunduğu her koşulda gerçekleşeceğine inanıyor. Buna, bir iş arkadaşıyla ya da rakip futbol takımının taraftarıyla konuşmak da dahil.

