Kalbe Sarılan Cihaz Ritmin Devamlılığını Sağlayabilir

Kalp yetmezliği dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, buna karşılık tedavi ve terapi seçenekleri bir anlamda sınırlı olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalıkta, yeterli kanın vücuda pompalanamaması vücudun farklı bölgelerinde farklı immün ve fiziksel tepkilerin oluşmasına sebep olmaktadır ve dolayısıyla birçok yeni rahatsızlığın da önünü açmaktadır.

Değişen seviyelerde hastalık farklı tedavi yöntemlerini gerektirmektedir. İleri seviyelerinde yeni bir kalbe ihtiyaç duyulabilmekte, bu fırsatı yakalayamayan hastalarda ise kalbin gerekli ve yeterli kanı pompalamasını sağlayacak cihazlar implante edilmektedir.

Hastayı enfeksiyon, pıhtı atması gibi risklerin altına sokan bu cihazlar, direkt olarak kan ile etkileşimde olan pompa ve kapakçık gibi yapıları bünyelerinde bulundurmaktadır. Şimdi ise uluslararası bir araştırma ekibi, yumuşak ve aynı zamanda robotik bir kılıf icat etti. Öyle ki, bu tekstil ürünü benzeri cihazın, yukarıda bahsi geçen olası rahatsızlıklara sebebiyet vermeden, kalp yetmezliği rahatsızlığına yakalanmış insanlara umut olabileceği ve kalplerinin normal çalışmasını sağlayabileceği öne sürülüyor.

Kalp dokusunun üst katmanlarına benzeyen bir malzemeden üretilen yumuşak robotik teknolojisi ürün kalbi sararak kalbin üzerinde alternatif baskı ve emme uyguluyor. Bu değişen etki kalbin yeterli ve gerekli kan miktarını, yeterli basınçla vücuda dağıtmasını sağlıyor.

Preklinik geliştirme süreçlerinde olan benzer araştırmalardaki dizaynların üzerine, bu versiyonda aktüatör ağı kullanılarak eş zamanlı olarak hem sıkıştırma hem döndürme hareketi yapabilecek olan yapay kas dokusu elde edildi.

Kalp ritmini ayarlayan kablolardan gelen sinyaller kalp kılıfına ne zaman, ne kadar ve nasıl bir hareket yapacağının bilgisini vererek, yumuşak robotik dokunun kalbin yetisini kaybettiği zayıflamış ritminin yeniden sağlamasına ve düzeltmesine yardımcı oluyor. Kalp atış hızları kontrol düzeylerinin yalnızca %47’sine kadar düşmüş olan domuzlarda denenen yumuşak robotik cihaz, hayvanların kalp ritmlerinin tekrar yüzde 97 seviyelerine çıkarılmasını sağladı.

Tüm detayları ve sonuçları ile birlikte Science Translational Medicine’da yayımlanan araştırmada, kılıfın henüz insan için kullanıma uygun olmadığı ve bu konuda henüz birçok preklinik ve klinik araştırma gerektiği belirtildi. Güvenlik ve uygunluk testlerini atlattıktan sonra bu son teknoloji ürününün gelecekte kalp rahatsızlığı tedavilerinin büyük bir kısmını oluşturacağı düşünülüyor.

Kaynak: Lindzi Wessel, Heart-hugging device could help keep the beat, 18 Ocak 2017, www.sciencemag.org/news/2017/01/heart-hugging-device-could-help-keep-beat

Makale Referans: DOI: 10.1126/science.aal0629