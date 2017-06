Halüsinasyonlar ve Delüzyonlar Düşünülenden Daha Yaygın

Salvador Dali ‘nin “21. Yüzyılda Pablo Picasso Portresi” isimli eseri

Kalabalık bir konserdesiniz ve bir anda birisinin isminizi bağırdığını duyuyor gibi oluyorsunuz, sonra etrafa bakıyor ve arkadaşınıza dönüp “sanki birisi bana seslendi” diyorsunuz, arkadaşınız da “hayır ben bir şey duymadım” diyor. Anlamlandıramıyorsunuz, yanlış duydum herhalde diyerek geçiştiriyorsunuz.

İnsanların yaklaşık olarak %5’i hayatlarının bazı zamanlarında diğer insanların duyamadığı sesler duyuyorlar ya da diğer insanların göremediği şeyler görüyorlar.

University of Queensland’den araştırmacıların yaptığı bir çalışma; halüsinasyon ve delüzyonların toplumda düşünülenden daha yaygın olduğu bulgusuna ulaştı. Araştırma, 19 ülkeden 31.000’den fazla insanı kapsayan bir örnekleme sahip olması açısından bugüne kadar tamamlanmış en kapsamlı araştırma özelliğinde.

Prof. John McGrath:

“Yalnızca psikoz (ruh hastalığı) olan insanların sesler ve duyduğunu ya da delüzyonlara sahip olduğunu düşünüyorduk, ancak, artık sağlıklı insanların da bu deneyimleri yaşadıklarını belirttiklerini biliyoruz” diyor.

Ve ekliyor Prof McGrath:

“Bu deneyimleri yaşayan insanların yalnızca üçte biri bu deneyimi hayatlarında bir kez yaşadıklarını ve diğer üçte biriyse hayatları boyunca iki ila beş kez böyle bir durumu yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu insanlar oldukça da sağlıklı görünüyorlar. Dolayısıyla, inanılmaz bir şekilde; başkalarının duymadığı sesler duymak yalnızca düşünülenden daha yaygın değil, aynı zamanda bu durum yalnızca ciddi bir mental hastalığa sahip olmakla da bağlantılı değil” diyor.

Nüfusa dayalı bir araştırma olan bu çalışmada, toplumdan rastgele seçilen insanlarla mental sağlıkları hakkında detaylı bir birebir görüşme yapıldı.

McGrath bu insanların mental sağlık yardımına ihtiyaç duymayan insanlar olduklarını ve genel nüfusun temsilcisi niteliğinde olduklarını söylüyor.

Araştırma, işitsel halüsinasyonların kadınlarda erkeklerden daha yaygın olduğunu ve bu durumun görece zengin ülkelerin insanlarında daha yaygın olduğu sonucuna ulaştı.

Sonuçların, bu izole belirtilerin sebeplerine dair yapılacak yeni araştırmaları oluşturabileceğini söyleyen McGrath:

“Birçok insan böyle durumlarda şizofreni gibi daha ciddi hastalıkları geliştirirken, biz özellikle bazı insanların neden iyileştiklerini öğrenmeye çalışıyorduk. Bu durumun bazı insanlarda neden geçici ve diğerlerinde neden kalıcı olduğunu anlamalıyız. Her iki durumda da, aynı mı yoksa farklı bir mekanizmanın mı sebep olduğunu tanımlayabilme noktasında bu bulguları kullanabiliriz” diyor.

Araştırma ekibi “gaipten” sesler duymak ile akıl sağlığı arasında bir bağ olup olmadığı üzerinde tekrar düşünülmesi gerektiğini söylüyor.

Araştırma sonuçlarında, bu durumları bir defa ya da iki defa yaşamakta herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken, düzenli olarak (sık sık) böyle durumları yaşıyorsanız bir yardıma ihtiyacınız olabileceği belirtiliyor.

