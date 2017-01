Kedileri Tehdit Eden FIP Hastalığı İçin Tedavi Geliştirildi

3.3k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Kansas Eyalet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi araştırmacıları, geçtiğimiz haftalarda yayımladıkları bir makalede sadece kedigilleri etkileyen ve ölümcül sonuçlar doğuran FIP (İng. feline infectious peritonitis) hastalığının antiviral tedavisinde başarıya ulaştıklarını açıkladılar. Ekip, uygulama sonucunda virüsün çoğalmasının durdurulduğunu ve hastalığın ilerlemesinin önüne geçildiğini belirtiyor.

FIP hastalığına “kedigil koronavirüsü” (İng. feline coronavirus) olarak adlandırılan bir virüs neden oluyor. Aslında kedigil koronavirüsünün çeşitli türleri var ve çoğu nispeten zararsız. Fakat koronavirüslerin küçük bir yüzdesi, kedi vücudunda mutasyona uğrayarak FIP haline gelebiliyor. FIP’i ölümcü kılan, kedinin bağışıklık sisteminin virüsün bu mutant biçimine verdiği tepki oluyor. Dolayısıyla, bağışıklık aracılı olan bu hastalıkla başetmek için bilimciler viral replikasyon üzerine gitmeye karar vermiş.

FIP hastalığının iki türü var: Islak FIP ve kuru FIP. Koronavirüs FIP tipine evrilir evrilmez, genellikle hastalığın ıslak biçimi görülüyor. Karında su birikiyor, ateş çıkıyor, sarılık ve kilo kaybı baş gösteriyor. Durumu teşhis etmek çoğu zaman güç ve geç kalınmış olarak gerçekleşiyor. Bunda kedilerin kendilerini ne kadar kötü hissettiklerini belli etmemek konusundaki yeteneklerinin de payı olsa gerek.

Şimdiye kadar FIP’in tedavisi yoktu ve bu belirtiler başladıktan kısa bir süre sonra ölüm kaçınılmaz oluyordu. Kansas ekibi, bir antiviralin FIP’in ilerleyişini durdurup, süreci geri çevirebilme olasılığının açıklığa kavuşmamış olduğunu ve gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda tam olarak bunu başardıklarını ifade ediyorlar. Deneye katılan FIP hastası kedilerin, 20 günlük bir antiviral tedavinin ardından iyileşerek, eski sağlıklarına kavuştuklarını ekliyorlar.

Ekip lideri Yunjeong Kim şöyle anlatıyor: “FIP’in ileri klinik evresindeki laboratuvar kedilerinin başarılı tedavisine ilişkin ilk deneysel kanıtı sunduk. Antiviral tedavinin, tedavi edilmediği takdirde ölüme götüreceği kesin olan bir evresinde, kedilerin bütünüyle iyileşmesini sağladığını ortaya koyduk.” Araştırmadan elde edilen bulguların, insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar aleminin diğer üyelerinde görülen benzeri rahatsızlıkların tedavisinde yol gösterici olması umuluyor. FIP’e benzer özellikler gösteren insan koronavirüsü hastalıklarına örnek olarak MERS (İng. Middle East respiratory syndrome) verilebilir. Yunjeong Kim, geliştirdikleri antiviral bileşiklerin, MERS koronavirüsü de dahil, hücre kültürü içindeki çeşitli koronavirüsler üzerinde de etkili olduğunu ve çalışmalarını sürdüreceklerini ekliyor.

Kaynaklar:

Kansas Eyalet Üniversitesi, “Kansas State University veterinary medicine researchers pave way to identify antiviral treatment for deadly infectious cat disease”

< http://www.k-state.edu/media/newsreleases/apr16/fipdisease4816.html >

< http://www.k-state.edu/media/newsreleases/apr16/fipdisease4816.html > AVMA, “Researchers find antiviral treatment for feline infectious peritonitis”

< https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/160601w.aspx >

< https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/160601w.aspx > Discovery, “Treatment Stops Deadly Cat Virus”

< http://news.discovery.com/animals/pets/treatment-stops-deadly-cat-virus-160411.htm >

İlgili Makale: PLOS Pathogens, “Reversal of the Progression of Fatal Coronavirus Infection in Cats by a Broad-Spectrum Coronavirus Protease Inhibitor”

< http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1005531 >

