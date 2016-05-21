Kedileri Tehdit Eden FIP Hastalığı İçin Tedavi Geliştirildi

Mayıs 21st, 2016 Bitkiler&Hayvanlar 5 comments

Kedileri Tehdit Eden FIP Hastalığı İçin Tedavi Geliştirildi

Kansas Eyalet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi araştırmacıları, geçtiğimiz haftalarda yayımladıkları bir makalede sadece kedigilleri etkileyen ve ölümcül sonuçlar doğuran FIP (İng. feline infectious peritonitis) hastalığının antiviral tedavisinde başarıya ulaştıklarını açıkladılar. Ekip, uygulama sonucunda virüsün çoğalmasının durdurulduğunu ve hastalığın ilerlemesinin önüne geçildiğini belirtiyor.

FIP hastalığına “kedigil koronavirüsü” (İng. feline coronavirus) olarak adlandırılan bir virüs neden oluyor. Aslında kedigil koronavirüsünün çeşitli türleri var ve çoğu nispeten zararsız. Fakat koronavirüslerin küçük bir yüzdesi, kedi vücudunda mutasyona uğrayarak FIP haline gelebiliyor. FIP’i ölümcü kılan, kedinin bağışıklık sisteminin virüsün bu mutant biçimine verdiği tepki oluyor. Dolayısıyla, bağışıklık aracılı olan bu hastalıkla başetmek için bilimciler viral replikasyon üzerine gitmeye karar vermiş.

FIP hastalığının iki türü var: Islak FIP ve kuru FIP. Koronavirüs FIP tipine evrilir evrilmez, genellikle hastalığın ıslak biçimi görülüyor. Karında su birikiyor, ateş çıkıyor, sarılık ve kilo kaybı baş gösteriyor. Durumu teşhis etmek çoğu zaman güç ve geç kalınmış olarak gerçekleşiyor. Bunda kedilerin kendilerini ne kadar kötü hissettiklerini belli etmemek konusundaki yeteneklerinin de payı olsa gerek.

Şimdiye kadar FIP’in tedavisi yoktu ve bu belirtiler başladıktan kısa bir süre sonra ölüm kaçınılmaz oluyordu. Kansas ekibi, bir antiviralin FIP’in ilerleyişini durdurup, süreci geri çevirebilme olasılığının açıklığa kavuşmamış olduğunu ve gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda tam olarak bunu başardıklarını ifade ediyorlar. Deneye katılan FIP hastası kedilerin, 20 günlük bir antiviral tedavinin ardından iyileşerek, eski sağlıklarına kavuştuklarını ekliyorlar.

Ekip lideri Yunjeong Kim şöyle anlatıyor: “FIP’in ileri klinik evresindeki laboratuvar kedilerinin başarılı tedavisine ilişkin ilk deneysel kanıtı sunduk. Antiviral tedavinin, tedavi edilmediği takdirde ölüme götüreceği kesin olan bir evresinde, kedilerin bütünüyle iyileşmesini sağladığını ortaya koyduk.” Araştırmadan elde edilen bulguların, insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar aleminin diğer üyelerinde görülen benzeri rahatsızlıkların tedavisinde yol gösterici olması umuluyor. FIP’e benzer özellikler gösteren insan koronavirüsü hastalıklarına örnek olarak MERS (İng. Middle East respiratory syndrome) verilebilir. Yunjeong Kim, geliştirdikleri antiviral bileşiklerin, MERS koronavirüsü de dahil, hücre kültürü içindeki çeşitli koronavirüsler üzerinde de etkili olduğunu ve çalışmalarını sürdüreceklerini ekliyor.

Kırmızı ile gösterilen antiviral bileşik, koronavirüs proteazına bağlanıyor. Koronavirüs proteazı, virüsün çoğalmasında önemli rol oynuyor. Antiviral bileşik aktif bölgeye bağlanarak, viral proteazın işleyişini engelliyor ve virüsün çoğalmasını durduruyor. Telif: Kansas State Üniversitesi

Kaynaklar:

  • Kansas Eyalet Üniversitesi, “Kansas State University veterinary medicine researchers pave way to identify antiviral treatment for deadly infectious cat disease”
    < http://www.k-state.edu/media/newsreleases/apr16/fipdisease4816.html >
  • AVMA, “Researchers find antiviral treatment for feline infectious peritonitis”
    < https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/160601w.aspx >
  • Discovery, “Treatment Stops Deadly Cat Virus”
    < http://news.discovery.com/animals/pets/treatment-stops-deadly-cat-virus-160411.htm >

İlgili Makale: PLOS Pathogens, “Reversal of the Progression of Fatal Coronavirus Infection in Cats by a Broad-Spectrum Coronavirus Protease Inhibitor”
< http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1005531 >

Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Benzer Yazılar

  • Seda

    Malesef ki bu lanet hastalık yüzünden 1yaşında siyam kedimi kaybettim onca veteriner gezdik ama bir sonuca ulaşamadık bizimki kuru fip ti oglumu göz göre göre eritip bitirdi göz rengi degişti simsiyah burnu beyaz pembe oldu yemek yerken zorlanmaya basladı dişleri birbirine sürter oldu tuvalete çıkamaz oldu ignelerden serumlardan derisinde pul pul dökülmeler derisi morardi Allah yukarda uyutmayı düşündüm bi anlıgına ama kendimi iyileşecegine inandırıp para hastası veterinerlere gidip gelmekten harap oldum hala içim acır hala onu düşündğkçe üzülürüm 1yılı geçti kaybedeli ama hala onun yerine bir kedi koyabilmiş degilim başka bir kediye baksam sanki ona ihanet etmiş gibi hissediyorum ısınmıyor içim benim küçük melegim huzur içinde uyu. Bu ilacın türkiyeye gelmesi umarım uzun sürmez kimse bu hastalıkla ugrasmak zorunda kalmasın çok kötü

  • ümit

    Bu güzel çeviri için teşekkür ediyoruz.Veteriner hekimliği alanında büyük sorun olan bu hastalığın tedavisinin bulunması gerçekten biz hekimleri sevindirdi,böylece bir FİP hastası geldiği zaman elimiz kolumuz bağlı kalmayacak 🙂 .Ayrıca çeviri gayet başarılı tekrar teşekkürler.

  • Ece

    Yardım edin lütfen kızımın bugün hasta oldugunu ögrendik ve fip oldugunu yıkıldık ögrendiginizden beri araştırıyoruz tesavi var deniliyor ama ne oldugu yazmıor lütfen yardımcı olun tedavisi ne elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız lütfen yardımcı olun

    • Merhaba Ece,
      Öncelikle geçmiş olsun. Biz sadece yapılmış olan araştırmayı aktardık. Araştırma Kansas eyalet Üniversitesi’nde geliştirildi. Araştırmayı geliştiren ekibin liderine http://www.vet.k-state.edu/education/dmp/faculty-staff/faculty/kim/ bu sayfadan ulaşabilir ve mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz. Veteriner hekimin irtibata geçmesi daha uygun olabilir.

      Tekrardan geçmiş olsun.
      İyi günler.

  • Erhan Altuntaş

    Merhaba arkadaşlar ben Ankaradan Yazıyorum benim 4 aylık oğlum Alex te fip hastalığına yakalanmış İlk önce bir veterinerden öğrendik fakat daha sonra Ankara veterinerlik fakültesine götürdük orada bize yemek borusu genişlemesi var bir iki ilaç ve yeme hususunda tavsiye de bulunuldu çok sevindik bir yığında para harcadık hastanede fakat hiç değişen bişey olmadı başka bi özel veterinere gittik veteriner arkadaş ilk kontrolden hemen sonra fip olduğunu söylediğinde yıkıldık fakat üzülmememiz gerektiğini daha önce aynı vakalı bir yavrucağı iyleştirdiğini söyledi ve bugün tedaviye başladık duruma göre ilgilenen arkadaşlara buradan bilgi verbilirim gelişmeleri görür görmez yazarım herkeze çok geçmiş olsun şimdiden

© BilimFili 2014. Tüm yazılı ve görsel içerik kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir.