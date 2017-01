Donmuş Araç Camlarını, Bilim ile Temizlemek

2.2k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Aracınızı soğuk kış gecelerinde dışarıda bıraktığınızda, hemen sabahında donmuş ya da karla kaplanmış camlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Geleneksel yöntem; eğer arabanızın içini ısıtıp buzun çözülmesini beklemek istemiyorsanız, elinize bir cam kazıyıcı alıp camın üstündeki buzu kazımaktır.

Fakat bilim size donmuş araç camlarını temizlemeniz için daha kolay bir yöntem sunuyor.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz karışım, aslında buzları çözmekte kullanabileceğiniz kimyasal bir yöntem. Bu karışımı elde etmek için kullanacağınız iki malzeme var. Birincisi tuvalet ispirtosu olarak da bilinen izopropil alkol, diğeri de su. İki birim alkol ile bir birim suyu karıştırarak bu karışımı kolaylıkla elde edebilirsiniz. Izopropanol C3H8O, C3H7OH ya da CH3CHOHCH3 formülüne sahip bir alkoldür. Bu alkolün erime noktası -89 santigrat derecedir. Yani bu bileşikle ve su ile elde ettiğiniz solüsyonu, çok rahatlıkla buzları çözmek için kullanabilirsiniz.

İzopropil alkol su, alkol, eter ve kloroform içerisinde çözünebilir. Bu alkol ayrıca, etil selülozu, polivinil butirali, birçok yağı, alkoloidleri, zamksı maddeleri ve doğal reçineleri çözebilir.

Son olarak belirtmekte fayda var, alkol ve su karışımından elde ettiğiniz bu solüsyon içmek için güvenli değildir.

