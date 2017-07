Kanser Hücreleri, Sağlıklı Hücreleri Sahte Virüs Üretmeye Nasıl Zorluyor?

Görsel Telif: royaltystockphoto.com/Shutterstock

Bazı kanser türlerinin, güç kazanmak için kullandığı çok kurnazca bir yöntem var: Tümörlerin içindeki sağlıklı hücreleri kandırarak, virüslere benzeyen parçacıklar salmalarını sağlıyorlar.

Tümörlerin bu kurnaz taklitleri yıllardır onkologların kafasını kafasını karıştırıyordu. Ancak yapılan yeni bir çalışma, bu hücreler içerisinde gerçekleşen etkileşimleri daha net açıklıyor ve kanserin en agresif formlarında dahi tanı ve tedavi sürecinde yeniliklere kapı açıyor.

Pennsylvania Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada, kanserin daha zeki formlarının arkasındaki biyokimyasal mekanizmalar üzerine bir araştırma yürütüldü. Bu mekanizmalardan birisi de; tedaviye direnci arttıran ve tümör büyümesine yardımcı olan bir metabolik yolu aktif hale getiren sahte virüsler kullanıyor.

Bilim insanları yaklaşık on yıldır daha agresif bazı kanser türlerinin, genellikle virüslerin varlığıyla tetiklendiğini, yüksek seviyede interferon tarafından uyarılan genleri (ISG) açığa çıkardığını biliyordu. Fakat ne var ki; çoğu örnekte tümörlerde viral enfeksiyon gözlemlenmiyordu.

Bu karmaşık yapıdaki anti-viral sinyalizasyonuna sahip kanserler genellikle agresif – zeki kanser türü olarak anılıyordu.

İnterferonlar, virüs gibi patojenlere karşı konak hücreler tarafından üretilen ve sinyalleme sistemi ile bağışıklık sistemini aktive edebilen proteinlerdir. Daha önce yapılan araştırmalarda, göğüs kanseri hücrelerini, fibroblastlar adı verilen sağlıklı “yapıcı” hücrelerle doğrudan temasa sokarak ISG etkileşimini teşvik ettiği ortaya çıkarılmıştı. Yapılan bu son araştırmayla ise, fibroblastların etkileşiminden sonra, küçük sıvı dolu keseler halinde var olan eksozomların harekete geçtiği keşfedildi.

Eksozomlar, RN7SL1 olarak adlandırılan bir RNA molekülü türü içeriyor. Bu parçacık, hücrenin ürettiği proteinleri sınıflandıran ve salan molekül sınıfına ait olması sebebiyle herhangi bir hücrenin kendini yok etmesini isteyebilecek virüsler için ise oldukça kullanışlı bir araç olarak görülebilir.

RN7SL1’in bir kısmı eksozoma maruz kaldığında, kanser hücreleri, yüksek ISG seviyesinin açığa çıkmasının sebebinin; bir virüs olduğunu düşünür. Bu yanlış alarm, kanser hücresi replikasyonunu ve bu hücrelerin tedaviye dirençlerini artırır. Böylece onları daha güçlü hale getirir.

Burada asıl merak edilen; bu kanser hücreleri fibroblastları nasıl bu sahte virüsleri üretmeye zorluyor?

Cell’de yayınlanan bu araştırma ile araştırmacılar kanser hücrelerinin normalde saklı kalan RNA salınımını tetiklemek için sinyalleme sistemi kullandıklarını açığa çıkarıyor. Bu da, kanser hücrelerinin, RN7SL1’in viral benzeri ucuna maruz kalan özel fibroblastlara yol gösterdiğini ortaya koyuyor.



Edinilen bu bulgu ile RNA molekülünün bu bölümü gizli kalırsa, kanser hücreleri fibroblastın eksozomlarını virüs zannederek müdahale etmeyecek. Bu da, daha agresif kanser türlerine dair bir tedaviye yol açabilecek. Üretilecek tedavi yöntemleri, mekanizmanın kendisini içerebilir. NOTCH diye adlandırılan kanser hücrelerinin dış tarafında bir sinyal türünün bloke edilmesiyle fibroblastların viral benzeri eksozomları salınımı önlenebilir.

Kanser hastalarına yapılan kan testi ile eksozomlarda maruz kalmış RN7SL1 ölçülebilir ve bu yöntemle de agresif kanser türünün varlığı saptanabilir. Böylece potansiyel tedavi yöntemleri araştırılabilir.

Özellikle meme kanserlerinin yüzde 15’ini oluşturan östrojen, progesteron ve HER2/neu için reseptör eksikliği ile ayırt edilebilen üçlü negatif meme kanseri türlerinde genellikle bu taktiği kullanan agresif tümörler görülüyor.

Bu reseptörler olmadan, tamoksifen ve trastuzumab içeren göğüs kanseri tedavilerinin bağlanacak bir şeyleri yoktur. Çoğu vakada kemoterapi neyse ki başarılıdır, ancak agresif tümörlerin etkisini azaltacak ve tedaviye daha duyarlı hale getirecek başka bir yöntem olmalıdır. Araştırmacılar, edinilen bu yeni bulguların kanserin bu gibi sinsi yanlarını engellemek için geliştirilecek yöntemde öncü olabileceğini düşünüyor.

