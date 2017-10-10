İki Ayrı Araştırma Grubu Tarafından Baryonik Maddenin Delilleri Bulundu

Görsel Telif: S. Epps & M. Hudson / University of Waterloo

Muhtemelen, evrene nüfuz ettiği düşünülen ve kütleçekimi ile etkileşimini görebildiğimiz gizemli bir madde olan karanlık madde üzerine yapılan araştırmaları duymuşunuzdur. Ancak evren modellerimiz, şimdiye kadar gözlemlediğimizle kıyaslandığında iki kat daha fazla normal maddenin var olmasını gerektiğini de gösteriyor. Şimdi ise, bu maddenin tam olarak modeller üzerinden tahmin edildiği yerde, komşu galaksilerin arasında köprü kuran kozmik dokunun hassas noktalarında saklı olduğuna dair ilk somut delile sahibiz.

Gökbilimcilerden oluşan iki ayrı araştırma grubu, galaksiler arasındaki Baryonik maddenin varlığını tanımlamak için benzer yaklaşımlar kullandı. Astronomide kullanılan Baryonik madde tanımlaması, büyük oranda lise fizik ders kitaplarında geçen protonlar, nötronlar ve elektronlar gibi temel yapı taşlarını barındırır. Karanlık madde ve karanlık enerji dışındaki maddenin, yani bizim bildiğimiz anlamıyla normal maddenin, evrenin yalnızca %4.6’sını oluşturduğu düşünülüyor.

Astrofizikçiler karanlık madde oranını yıldızlar ve gaz bulutları üzerinden soğrulan ışık oranını temel alarak hesaplıyor. Evrenin bildiğimiz boyutu ve yoğunluğu ile bu kütlenin çarpılması sonucunda, evrendeki karanlık maddenin ve karanlık enerjinin miktarının yanı sıra normal maddenin miktarına da ulaşılıyor. Buradaki hesaplamaya çok fazla parçacığın eklediğini düşebilirsiniz, ancak hesaplanan toplam, evrenin Big Bang sonrası radyasyon havuzundan bir araya getirilmesi gereken miktardan daha düşük.

Peki ne kadar düşük? Antik baryonik bolluğun yaklaşık yüzde 90’ı kozmosumuzun daha parlak kısımlarından kaybolmuş gibi görünüyor. Kayıp maddenin bir kısmı bizim galaksimiz gibi galaksileri çevreleyen toz ve gaz halolarında dağılmış şekilde var olabilir. Ancak, bu halolar üzerinden hesaplamaya dahil edilen maddenin miktarı hala yeterli değil. Buradaki sorunun büyük bir kısmı, eğer bu madde bir çeşit ışık saçmıyor ya da gölge bırakmıyorsa, belirleyemiyor olmamızdan kaynaklanıyor.

Evren boyunca gerilen geniş karanlık madde ağlarının belirlendiği son yıllardaki keşifler, normal olarak görünür olan maddenin muhtemelen galaksilerin arasında köprü kuran ipliklerin içerisinde birikmiş olabileceği ihtimalini artırmıştı. Bu noktada gökbilimcilerin ihtiyacı olan şey ise somut delillere sahip olmak. Ancak, yıldız ışıklarını engelleyecek kadar yoğun veya bir imza sunacak kadar sıcak olmayışı, somut delillerin çoğu ölçüm tekniğiyle tespit edilmesini zorlaştırıyor. Bu sebeple, iki araştırma grubu da Sunyaev-Zel’dovich etkisi adı verilen duruma itimat etti. Bu etkiyle, Büyük Patlama`nın parıltısından geride kalan fotonların galaksi kümelerini çevreleyen gazların içerisindeki elektronların arasından geçerken az oranda yüksek enerjilere savrulması açıklanıyor.

Yapılan iki çalışmada da, Sloan Digital Sky Survey içerisindeki kataloglardan alınan galaksi çifti verileri kullanıldı. Birbirlerine göre oryantasyonları temel alınarak çiftler gruplandırıldıktan sonra, araştırmacılar, paylaşabileceği tüm soluk desenleri güçlendirmek için bu çiftleri üst üste yığdı.

University of British Columbia’dan bilim insanlarının öncülüğündeki araştırma grubu, bu filamanların yoğunluğunun çevresindeki boşluktaki baryonların ortalama yoğunluğunun üç katının altında olduğunu buldu. University of Edinburgh’dan bilim insanlarından oluşan diğer araştırma grubunun yaptığı çalışmada ise, desenin ortalama yoğunluğun yaklaşık 8 katı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmacılara göre, iki çalışmada elde edilen sonuçların farklı oluşu, farklı uzaklıklardaki filamanların incelenmesinden kaynaklanıyor. Yani, uzaklık faktörünü elde edilen sonuçlara dahil edince, iki grubun elde ettiği bulguların oldukça tutarlı olduğunu söyleyebiliriz.

Kozmik ağ üzerinden bu sonuçların genişletilmesi sonrasında, kayıp maddenin hesaplanmasında büyük bir yol kat edilebilir. Şüphesiz ki, gelecekte yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalarda daha fazla veri elde edilebilecek. Ancak, iki çalışmanın bağımsız olarak benzer sonuçlara ulaşması, evren ve galaksilerin evrimi üzerine kurulmuş mevcut modelleri destekleyen oldukça güçlü bir delil niteliği taşıyor.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

Missing baryons in the cosmic web revealed by the Sunyaev-Zel’dovich effect, arXiv:1709.10378 [astro-ph.CO]

A Search for Warm/Hot Gas Filaments Between Pairs of SDSS Luminous Red Galaxies, arXiv:1709.05024 [astro-ph.CO]

Half the universe’s missing matter has just been finally found ,New Scientist, Retrieved from https://www.newscientist.com/article/2149742-half-the-universes-missing-matter-has-just-been-finally-found/

Astronomers Have Finally Found Most of The Universe’s Missing Visible Matter, Science Alert, Retrieved from http://www.sciencealert.com/astronomers-finally-found-90-percent-of-the-universe-s-visible-matter

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.